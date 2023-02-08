Долю "параллельного импорта" на рынке новых машин в январе оценили в 8%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2023 года "параллельный импорт" занял 8% в структуре продаж новых легковых автомобилей в России, подсчитало совместное предприятие оператора ЭПТС (АО "Электронный паспорт") и аналитического агентства "Автостат" - АО "Паспорт промышленный консалтинг" (ППК).

По данным компании, рынок новых легковых автомобилей в январе составил 45 231 машину (-47,4% г/г и -20,3% к декабрю 2022 года).

Доля производимых в России автомобилей отечественных марок и иномарок местной сборки в помесячной структуре продаж за январь этого года упала до 61% с 82% в том же месяце годом ранее. При этом 8% рынка в январе этого года составили машины, ввезенные из-за рубежа по механизму "параллельного импорта". То есть, машины, которые были ввезены в РФ не официальными дистрибьюторами, а различными иными путями, через физлиц и юрлиц.

"Основной объем того, что продавалось в январе 2022 года (62%), составляли иномарки российской сборки, плюс ещё 20% собственно российских марок. То есть, 82% рынка производилось у нас в стране. Импорт был 18% и, в основном, официальными дистрибьюторами. Сейчас мы видим, что 41% - это российские марки по происхождению. Уменьшается количество продаваемых иномарок российской сборки, которые остаются на складах. То, что осталось, по январю - 20%. Еще 31% - ввоз из Китая, по большей части официальными дистрибьюторами. И 8% - это так называемый "параллельный импорт", - сообщил исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов на онлайн-конференции агентства.

По подсчетам "Автостата", за январь 2023 года в Россию ввезли в общей сложности 25,43 тысячи новых легковых автомобилей, на 62% меньше, чем в январе 2022 года. Небольшое снижение показателя с 30-тысячной отметки, достигнутой в декабре, связано с праздничными днями, отметил Удалов.

"По автомобилям с пробегом мы в декабре доходили до 40 тысяч практически. Мы видим, что с осени динамика ввоза стабилизировалась, и мы сейчас примерно на уровне 35-40 тысяч автомобилей с пробегом ввозятся в страну. Понятно, что к прошлому году это уже более чем вдвое рост", - сообщил эксперт.

Удалов также отметил закономерное изменение рыночной структуры с точки зрения происхождения автомобильных марок. В январе 2023 г. на российские марки пришлось 40,6% (+20,3 п.п. г/г) объема рынка новых легковых машин, на китайские - 38,1% (+28,5 п.п.). Снижение зафиксировано по тем брендам, которые приостановили местные производства или ушли из РФ: по корейским - до 8,7% (-15,8 п.п.), европейским - до 6,1% (-20,8%), американским - до 0,8% (-0,2 п.п.)

По подсчетам "Автостата", производство легковых автомобилей для российского рынка, включая собранные в странах ЕАЭС автомобили для поставок в Россию, в 2022 году упало на 65,9%, до 448 тысяч штук.