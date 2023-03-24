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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Кремль стремится минимизировать риски для партнеров, не поддержавших санкции

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Запад оказывает давление на страны, которые не присоединяются к антироссийским санкциям, Москва тесно контактирует с партнерами, чтобы минимизировать риски, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его спросили, как в Кремле оценивают роль Казахстана в развитии параллельного импорта и нет ли опасений, что Запад найдет рычаги давления на эту страну.

"Это не новость, что страны коллективного Запада во главе с США оказывают неприкрытое, грубое давление на целый ряд государств, которые не присоединяются к незаконным ограничениям, которые введены в адрес нашей страны. Сами эти государства нам об этом говорят. К сожалению, им приходится сталкиваться с таким натиском", - ответил он.

По его словам, это требует особого внимания как со стороны России, так и со стороны самих этих государств.

"Мы продолжаем с нашими партнерами тесные контакты, для того чтобы минимизировать риски", - отметил Песков.

"Россия и Казахстан - это союзники, это большие друзья, мы ценим и дорожим нашими двусторонними отношениями и будем их дальше развивать", - добавил он.

Казахстан Кремль Дмитрий Песков США
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