Минприроды в ближайшие два года лицензирует еще семь месторождений лития

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Семь месторождений, содержащих литиевые руды, а также иные стратегические дефицитные виды минерального сырья, такие как ниобий, бериллий и тантал, планируется предоставить в пользование в 2023-2024 годах, сообщили в Минприроды.

Месторождения находятся на территории Мурманской и Иркутской областей, в Туве, Бурятии и Забайкалье.

В феврале уже состоялись аукционы на крупнейшие месторождения лития в Мурманской области: лицензию на Колмозерское месторождение приобрело СП "Норникеля" и "Росатома"; на Полмостундровском месторождении, по данным Минпромторга, "ТД Халмек" и "Химико-металлургический завод" (ХМЗ) начнут добычу лития в режиме опытно-промышленной эксплуатации уже в 2023 году.

Россия располагает одной из крупнейших сырьевых баз лития в мире, входя в первую пятерку стран-держателей запасов. Запасы, учтенные в рудах 14 месторождений, составляют 3,5 млн тонн оксида лития.

Минприроды также отмечает перспективные источники лития, которыми могут стать подтоварные воды нефтегазовых месторождений. В настоящее время разрабатываются технологии извлечения лития и других попутных компонентов из пластовых рассолов Ковыктинского, Ярактинского и других месторождений.

Минприроды напомнило о мерах поддержки инвесторов в литиевые проекты: снижен НДПИ в 10 раз на 10 лет, снижен в 10 раз стартовый разовый платеж аукционов на месторождения, устанавливаются специальные условия при лицензировании, ориентированные на глубокую переработку, установлен приоритет при лицензировании месторождений, в том числе предельно сокращены сроки, а также максимально расширены возможности для проектов извлечения лития из попутных вод месторождений нефти и газа.