Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

Минприроды в ближайшие два года лицензирует еще семь месторождений лития

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Семь месторождений, содержащих литиевые руды, а также иные стратегические дефицитные виды минерального сырья, такие как ниобий, бериллий и тантал, планируется предоставить в пользование в 2023-2024 годах, сообщили в Минприроды.

Месторождения находятся на территории Мурманской и Иркутской областей, в Туве, Бурятии и Забайкалье.

В феврале уже состоялись аукционы на крупнейшие месторождения лития в Мурманской области: лицензию на Колмозерское месторождение приобрело СП "Норникеля" и "Росатома"; на Полмостундровском месторождении, по данным Минпромторга, "ТД Халмек" и "Химико-металлургический завод" (ХМЗ) начнут добычу лития в режиме опытно-промышленной эксплуатации уже в 2023 году.

Россия располагает одной из крупнейших сырьевых баз лития в мире, входя в первую пятерку стран-держателей запасов. Запасы, учтенные в рудах 14 месторождений, составляют 3,5 млн тонн оксида лития.

Минприроды также отмечает перспективные источники лития, которыми могут стать подтоварные воды нефтегазовых месторождений. В настоящее время разрабатываются технологии извлечения лития и других попутных компонентов из пластовых рассолов Ковыктинского, Ярактинского и других месторождений.

Минприроды напомнило о мерах поддержки инвесторов в литиевые проекты: снижен НДПИ в 10 раз на 10 лет, снижен в 10 раз стартовый разовый платеж аукционов на месторождения, устанавливаются специальные условия при лицензировании, ориентированные на глубокую переработку, установлен приоритет при лицензировании месторождений, в том числе предельно сокращены сроки, а также максимально расширены возможности для проектов извлечения лития из попутных вод месторождений нефти и газа.

Минприроды
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Финляндия заморозила активы Российского центра науки и культуры в Хельсинки

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на объекте энергетики в Крыму

"Автодом" уточнил, что финализирует работу по приобретению активов Mercedes в России

"Автодом" уточнил, что финализирует работу по приобретению активов Mercedes в России

На въездах на Крымский мост к сезону оборудуют не менее 40 новых мест досмотра

На въездах на Крымский мост к сезону оборудуют не менее 40 новых мест досмотра
Военная операция на Украине

В результате обстрела Новой Каховки есть погибший и раненые

Захарова возложила на Киев ответственность за прекращение проверок в рамках зерновой сделки

Российские космонавты вышли в открытый космос с борта МКС

Российские космонавты вышли в открытый космос с борта МКС

РФ и Венесуэла договорились наращивать сотрудничество в нефтедобыче

Google грозит в РФ миллионный штраф за отказ удалять запрещенный контент

Google грозит в РФ миллионный штраф за отказ удалять запрещенный контент

Что произошло за день: вторник, 18 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });