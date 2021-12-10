Мантуров спрогнозировал рост онлайн-торговли в 2021 году на 40%

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Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Минпромторг прогнозирует, что в 2021 году розничная торговля в России вырастет на 10%, а онлайн-ритейл - на 40%, сообщил журналистам глава ведомства Денис Мантуров. Он напомнил, что в 2020 году интернет-торговля выросла примерно на 60%.

По данным Росстата, оборот российской розничной торговли по итогам 10 месяцев 2021 года вырос на 7,9% (до 31 663,6 млрд рублей). В частности, оборот продовольственной розницы увеличился на 2,1% (до 14 842,1 млрд рублей), непродовольственной - на 13,7% (до 16 821,5 млрд рублей).

Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагает рост оборота розничной торговли по итогам 2021 года на 7,4%.

Официальный прогноз Минэкономразвития составляет 6,9%.

В 2020 году оборот розничной торговли, по данным Росстата, сократился на 3,2% (до 33 873,7 млрд рублей). Объем онлайн-продаж вырос почти в два раза (на 91,9%), до 1 318,4 млрд рублей с 664,6 млрд рублей годом ранее (в 2019 году рост составлял 22,2%).