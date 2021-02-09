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Доля онлайн-торговли в РФ в ближайшие годы вырастет почти в два раза

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Доля онлайн-торговли в РФ в ближайшие годы вырастет почти в два раза и составит около 15% от объема розничной торговли, прогнозирует Минпромторг.

"Уже сегодня на онлайн в России приходится 8% торговли, думаю, в ближайшие годы этот показатель будет стремиться к 15%", - сказал глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью "Интерфаксу".

Рост онлайн-торговли в России в 2021 году замедлится по сравнению с 2020 годом, но будет измеряться двузначной величиной, прогнозирует он.

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"Потребитель, мне кажется, уже получив в прошлом году опыт совершения покупок в интернет-формате, сохранит эту тенденцию и в этом году. Конечно, мы не предполагаем такого роста, как это было в прошлом году - в десятки раз, но, по крайней мере, мы сходимся с экспертами во мнении, что это будут двузначные цифры, около 20%", - сказал министр.

На фоне бурного роста онлайн-торговли идеи дополнительно регулировать ее у Минпромторга пока нет. "Сегодня онлайн-торговля существует без дополнительного регулирования со стороны государства. Возможно, оно и не требуется, - отметил Мантуров. - Я думаю, что надо просто посмотреть, как самостоятельно, рыночными механизмами будет происходить развитие этого сектора экономики и торговли, а дальше принимать решения, консолидируя мнение бизнеса".

В целом рынок розничной торговли в РФ, включая сегмент непродовольственной розницы, который сильнее пострадал из-за пандемии, по итогам 2021 года покажет рост, прогнозирует Минпромторг. "Как мы видим сейчас, показатели демонстрируют достаточно быстрое восстановление, в том числе по непродовольственному сегменту, который дольше всех был в ограничениях. Исходим из того, что этот год должен быть в плюсе для ритейла в целом. Сейчас сложно говорить о конкретных цифрах, но думаю, что оба сегмента будут в положительной зоне", - сказал министр.

По данным Росстата, по итогам 2020 года оборот розничной торговли в России сократился после трех лет роста - на 4,1%, до 33,555 трлн рублей. Худшим месяцем для ритейлеров в 2020 году стал апрель: оборот торговли на фоне локдауна упал на 22,6%.

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Оборот розничной торговли продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями в 2020 году снизился на 2,6% (до 16 трлн 403,4 млрд рублей), непродовольственной розницы - на 5,2%, до 17 трлн 151,6 млрд рублей.

Базовый вариант прогноза Минэкономразвития, одобренный правительством в сентябре, и консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагают возвращение российского ритейла к росту в 2021 году (5,1% и 3,9% соответственно).

По предварительной оценке Ассоциации компаний розничной торговли (АКИТ, объединяет крупнейших игроков рынка, включая Wildberries, Ozon, "Детский мир", "М.Видео" и др.), рынок онлайн-торговли по итогам прошлого года вырос примерно в 1,5 раза и превысил 3 трлн рублей. По итогам первого полугодия доля онлайн-продаж составила рекордные 10,9%. В целом за 2020 год АКИТ прогнозировала этот показатель на уровне 10-11% от общего объема розницы.

Минпромторг РФ

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