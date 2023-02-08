Топ-менеджер ЕЦБ сообщил о давлении на банки ради сокращения российского риска

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк давит на банки еврозоны, добиваясь сокращения ими рисков в России, несмотря на то, что возможности для продажи их активов в стране сужаются, пишет Financial Times.

Многие банки приняли меры для сокращения зависимости от России с момента начала конфликта на Украине почти год назад, заявил руководитель направления банковского надзора ЕЦБ Андреа Энриа, отметив, что европейский регулятор будет приветствовать "любую возможность ухода банков" с российского рынка.

Многие из 45 западных банков с подразделениями в России стремятся уйти из страны, но пока лишь немногим удалось сделать это, зачастую дорого заплатив, отмечает FT. Два крупных европейских банка - австрийский Raiffeisen Bank International и итальянский UniCredit - до сих пор имеют крупные операции в России.

"Конечно же мы давим на банки, чтобы они активно управляли рисками в отношении их позиций в РФ, - сказал Энриа в ходе пресс-конференции во Франкфурте в среду. - Любая возможность ухода с этого рынка будет считаться привлекательной с точки зрения банковского надзора".

Западные банки рассчитывали быстро уйти из России, но не успели сделать этого, поскольку власти страны запретили нерезидентам из "недружественных" государств выходить из российских активов без специального разрешения президента Владимира Путина.

"Окно для продажи активов постепенно закрывается", - отметил Энриа.

Французский банк Societe Generale был одним из немногих западных банков, сумевших продать российский бизнес. В середине мая прошлого года он закрыл сделку по продаже Росбанка и российского страхового бизнеса группе "Интеррос" Владимира Потанина. В связи с этим Societe Generale зафиксировал доналоговый убыток в размере 3,3 млрд евро.

Как Raiffeisen, так и UniCredit, неоднократно заявляли, что ищут возможности для выхода с российского рынка.

Энриа отметил, что несколько банков еврозоны уже сократили трансграничное взаимодействие с Россией, создали резервы под российские риски или отделили активы в России от остальных операций.

Еще одним фактором, беспокоящим регулятора, является ухудшение экономической ситуации в регионе в результате высоких цен на энергоресурсы и подъема процентных ставок, которое, по мнению ЕЦБ, может привести к новой волне роста "плохих" долгов.

В целом "банки еврозоны имеют устойчивые показатели капитала и ликвидности", отметил Энриа, добавив, что средний показатель достаточности капитала первого уровня (Tier 1) в регионе снизился незначительно по сравнению с прошлым годом и составляет чуть менее 15%.