Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Российский бизнес UniCredit в I квартале заработал 98 млн евро прибыли

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года российский бизнес итальянской UniCredit получил 98 млн евро чистой прибыли против 916 млн евро убытка годом ранее, свидетельствует отчетность группы.

В 2022 году первый квартал стал самым убыточным для российского сегмента UniCredit, когда после начала военного конфликта на Украине группа резко нарастила расходы на резервы. В целом за 2022 год Россия принесла группе убыток в размере 220 млн евро против чистой прибыли в 218 млн евро годом ранее.

В первом квартале группа UniCredit получила чистую прибыль в размере 2,1 млрд евро (рост в 7 раз год к году).

Общая выручка российского сегмента в январе-марте сократилась на 3,2% в годовом выражении, составив 276 млн евро. В отчетном периоде группа распустила около 25 млн евро резервов, в то время как годом ранее она создала провизии на 1,2 млрд евро.

UniCredit рассматривает возможность ухода из России. В июле 2022 года глава группы Андреа Орчел в ходе конференц-звонка с аналитиками заявил, что группа видит интерес к Юникредит банку со стороны стран, не вводивших санкции против России. Вместе с тем он отметил, что группа не собирается продавать актив по любой цене.

Как говорится в сообщении группы, за последний год российский бизнес изменился в размерах и был переориентирован с учетом сокращения локального бизнеса и существенного снижения рисков для иностранных клиентов. Совокупный объем рисков на Россию сократился на 68% с марта 2022 года, что эквивалентно 4,2 млрд евро.

UniCredit Украина Италия Юникредит банк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росстат понизил оценку уровня бедности в России в 2022 году до 9,8% с 10,5%

Фондовые индексы США во вторник снизились вслед за акциями банков

Фондовые индексы США во вторник снизились вслед за акциями банков

ЕК запретила импорт зерна с Украины в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию до 5 июня

ЕК запретила импорт зерна с Украины в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию до 5 июня

КТК ввел в работу второе выносное причальное устройство

Sinopec начала бурение глубочайшей в Азии нефтегазовой скважины

Sinopec начала бурение глубочайшей в Азии нефтегазовой скважины

ФАС прогнозирует подорожание авиабилетов по России летом на 10%

"СИБУР" продал "ТАИФу" энергокомпанию ТГК-16, купленную у татарстанской группы в 2021 году

Средние цены на размещение в отелях РФ вырастут летом на 8%

"Вымпелком" продал бизнес в Казахстане холдингу VEON за 54 млрд рублей

"Вымпелком" продал бизнес в Казахстане холдингу VEON за 54 млрд рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });