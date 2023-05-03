Российский бизнес UniCredit в I квартале заработал 98 млн евро прибыли

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года российский бизнес итальянской UniCredit получил 98 млн евро чистой прибыли против 916 млн евро убытка годом ранее, свидетельствует отчетность группы.

В 2022 году первый квартал стал самым убыточным для российского сегмента UniCredit, когда после начала военного конфликта на Украине группа резко нарастила расходы на резервы. В целом за 2022 год Россия принесла группе убыток в размере 220 млн евро против чистой прибыли в 218 млн евро годом ранее.

В первом квартале группа UniCredit получила чистую прибыль в размере 2,1 млрд евро (рост в 7 раз год к году).

Общая выручка российского сегмента в январе-марте сократилась на 3,2% в годовом выражении, составив 276 млн евро. В отчетном периоде группа распустила около 25 млн евро резервов, в то время как годом ранее она создала провизии на 1,2 млрд евро.

UniCredit рассматривает возможность ухода из России. В июле 2022 года глава группы Андреа Орчел в ходе конференц-звонка с аналитиками заявил, что группа видит интерес к Юникредит банку со стороны стран, не вводивших санкции против России. Вместе с тем он отметил, что группа не собирается продавать актив по любой цене.

Как говорится в сообщении группы, за последний год российский бизнес изменился в размерах и был переориентирован с учетом сокращения локального бизнеса и существенного снижения рисков для иностранных клиентов. Совокупный объем рисков на Россию сократился на 68% с марта 2022 года, что эквивалентно 4,2 млрд евро.