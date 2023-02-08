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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

APM Terminals получила $135 млн за 30,75% акций Global Ports

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Стоимость сделки по продаже APM Terminals (APMT, терминальная структура A.P. Moeller-Maersk A/S) группе "Дело" (Сергея Шишкарева и "Росатома") 30,75% акций компании Global Ports Investments составила $135 млн, говорится в годовом отчете датской транспортно-логистической компания A.P. Moeller-Maersk A/S.

Maersk в первом квартале 2022 года признал обесценения в связи со списанием активов Global Ports на сумму $485 млн. Согласно годовому отчету Maersk, в третьем квартале APMT закрыл сделку по продаже доли в Global Ports, что привело к отмене признанных ранее убытков в размере $135 млн. По итогам 2022 года компания оценила убыток от обесценения Global Ports в $350 млн.

Группа "Дело" и APM Terminals владели по 30,75% акций Global Ports, после завершения сделки группа "Дело" стала владельцем 61,5% акций Global Ports. Сделка включает возможность для APMT вернуться в будущем к совместному бизнесу с группой.

APM Terminals - один из крупнейших в мире портовых терминальных операторов, компания входит в группу A.P. Moeller-Maersk A/S, штаб-квартира APMT находится в Гааге.

Группа "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51%, еще 49% - у "Росатома".

APM Terminals Moeller-Maersk Группа Дело Global Ports Нидерланды Дания Росатом Сергей Шишкарев
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