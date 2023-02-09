ФАС разрешила "Татнефти" приобрести шинный бизнес Nokian Tyres в России

dpa/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайства ПАО "Татнефть" о приобретении ряда юрлиц у финского производителя шин Nokian Tyres, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"ФАС России одобрила три ходатайства ПАО "Татнефть" о приобретении долей в уставных капиталах ООО "Нокиан Тайерс", ООО "Хакка Инвест" и ООО "Нокиан Шина" в размере 100% у компании Nokian Tyres", - сказал представитель антимонопольной службы.

В ФАС отметили, что если на сделку распространяются положения указа президента РФ №618, то она может быть совершена только после получения разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Nokian Tyres летом 2022 года анонсировала уход с российского рынка. В октябре стало известно, что компания продает активы в РФ "Татнефти". Стороны подписали соглашение, цена сделки ожидается в районе 400 млн евро (она может быть уточнена в зависимости от ряда факторов, включая размер оборотного капитала, средств на счетах, обменных курсов).

Nokian Tyres производит и продает шины для легковых автомобилей и внедорожников, коммерческого и грузового транспорта и индустриальной техники. В концерн также входит сеть шинных центров Vianor.

Завод Nokian Tyres во Всеволожске был открыт в сентябре 2005 года, на нем действуют 14 производственных линий мощностью 17 млн шин в год. В 2021 году около 80% легковых шин компании было произведено в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" обеспечило около 20% чистых продаж Nokian Tyres.