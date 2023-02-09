Рынок акций открылся ростом индекса МосБиржи на 0,3% и снижением индекса РТС на 0,8%

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг подрос на фоне ослабления рубля, некоторого улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти (Brent торгуется выше $85 за баррель), индекс МосБиржи за минуту торгов вырос на 0,3%, индекс РТС просел на 0,8%. Подросли бумаги Сбербанка на фоне выхода неплохого отчета за январь.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2258,02 пункта (+0,3%), индекс РТС - 974,22 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,5%.

Доллар вырос до 72,98 рубля (+0,67 рубля).

Подорожали акции "Татнефти" (+1,5%), "Аэрофлота" (+1,3%), "Роснефти" (+1%), Polymetal (+1%), АФК "Система" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,2% "префы"), "Магнита" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), бумаги "АЛРОСА" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы"), "Северстали" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

Сбербанк в январе 2023 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 9,8% - до 110,1 млрд рублей по сравнению со 100,2 млрд рублей прибыли в январе 2022 года, говорится в сообщении банка. Чистый процентный доход банка в январе 2023 года вырос на 16,4% и составил 173,8 млрд рублей на фоне роста доли розничных кредитов и снижения доли валютных активов в структуре работающих активов.

Сбербанк отмечает, что с запасом выполняет все ограничения в части аппетита к риску по нормативам достаточности капитала, установленные наблюдательным советом в декабре 2021 года. Банк также подчеркивает, что результаты достигнуты без использования послаблений ЦБ РФ.

Подешевели акции "Московской биржи" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), UC Rusal (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", хотя по индексу МосБиржи пока сохраняется восходящая динамика, мощных катализаторов для поступательного движения вверх нет. Единственное, за что могут ухватиться покупатели, это рост цен на нефть и ослабление рубля, что вполне позитивно для акций экспортеров, в том числе для нефтяников, которые могут помочь индексу МосБиржи подрасти. На нефтяном рынке, вероятно, позитив сохранится, поскольку фактором поддержки выступает вынужденная остановка терминалов в Турции и Норвегии из-за техногенных рисков.

Аналитики Промсвязьбанка ожидают, что индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2250-2280 пунктов. Большинство бумаг, входящих в состав индекса, будут консолидироваться на ранее достигнутых уровнях. Вероятно, спросом у инвесторов снова будут пользоваться акции 2-го и 3-го эшелонов.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отмечает, что внешний фон выглядит нейтрально.

В Китае покупают внутренние истории, а СМИ призывают не слишком очаровываться перспективами искусственного интеллекта. На прочих рынках в Азии больше опасаются дальнейшего ужесточения политики ФРС, о чем накануне говорило сразу несколько представителей американского регулятора. Нефть Brent удерживает позиции около $85 за баррель на фоне дальнейшего восстановления спроса в Китае.

"Впрочем, внешние сигналы для российского рынка легко перекрываются внутренней повесткой. Информация о планах очередных изъятий части прибыли на добровольной основе подрывает предсказуемость рынка и снижает его дивидендный потенциал. Также сложно говорить о предсказуемости рубля, если его курс формируется искусственно для обеспечения бюджета", - полагает Кочетков.

В США и Азии

В США накануне индексы акций снизились на 0,6-1,7% во главе с Nasdaq на заявлениях руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), подтвердивших опасения рынка, что американский ЦБ не намерен останавливать повышение базовой процентной ставки.

Посыл четырех представителей ФРС, выступивших на разных мероприятиях в среду, был одинаковым: они с удовлетворением отмечают замедление темпов роста потребительских цен в Штатах, но считают, что борьба с инфляцией еще не выиграна, пишет Market Watch.

Так, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил на мероприятии The Wall Street Journal, что центробанку, вероятно, придется придерживаться ограничительной денежно-кредитной политики в течение нескольких лет, чтобы добиться возврата инфляции к целевому уровню в 2%.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер дал понять, что Федрезерву еще предстоит многое сделать, чтобы взять инфляцию под контроль.

"Хотя мы уже добились прогресса в сдерживании инфляции, я хочу очень четко заявить, что работа еще не сделана, - сказал Уоллер в ходе выступления в Арканзасском университете. - Это будет долгая борьба, и нам придется удерживать высокую ставку дольше, чем ожидают многие в данный момент".

Еще один член совета управляющих - Лиза Кук заявила на мероприятии в Вашингтоне, что считает необходимым дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США.

"Мы еще не закончили с подъемом ставок, и нам необходимо держать их на достаточно ограничительном уровне", - сказала она.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что Федрезерву придется продолжить повышение ставки, чтобы сдержать рост зарплат.

В среду трейдеры также оценивали заявление президента США Джо Байдена, предложившего увеличить в 4 раза - до 4% налог на обратный выкуп акций компаниями. Это, по мнению Байдена, должно подтолкнуть бизнес к наращиванию инвестиций в дальнейшее развитие.

Тем временем, в Азии в четверг динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг умеренно растут после подъема по итогам третьей сессии подряд накануне; текущая цена Brent находится на $1,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в среду.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $85,15 за баррель (+0,1% и +1,7% в среду), мартовская цена WTI - $78,47 за баррель (без изменений и +1,7% накануне).

В среду котировки Brent выросли до максимума с 27 января после локальной коррекции на статистике об очередном увеличении запасов топлива в Соединенных Штатах.

Как стало известно из отчета Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 2,42 млн баррелей (ожидался рост на 2-2,2 млн), запасы бензина выросли на 5,01 млн баррелей (ожидался рост на 1,6 млн), резервы дистиллятов увеличились на 2,93 млн баррелей (ожидался рост на 1 млн).