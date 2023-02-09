Принят закон о льготе по НДПИ для "Русской платины"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о введении с 1 января 2026 года сроком на 12 лет (с возможностью продления еще на 8 лет) нулевого НДПИ при добыче палладия для проекта "Русской платины" в Красноярском крае, если компания инвестирует в проект не менее 89 млрд рублей с 2023 по 2030 год.

Правительство внесло в парламент этот законопроект (№ 265873-8) в декабре.

В нем говорится, что коэффициент Кмкр (используется при расчете НДПИ для многокомпонентной комплексной руды с содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы) будет равным нулю с 1 января 2026 года до 1 января 2038 года для проектов, которые соответствуют ряду требований.

Участки недр должны быть расположены полностью или частично на территории Красноярского края, лицензия на пользование ими выдана до 1 января 2014 года, степень выработанности запасов на 1 января 2022 года - менее 1%, в добываемой руде содержание металлов платиновой группы составляет не менее 1 грамма и не более 4 граммов на тонну руды. Согласно условиям налогоплательщик - пользователь недр не должен быть резидентом преференциальных режимов ОЭЗ, ТОСЭР, РИП, СПИК, но должен являться стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений. При этом налогоплательщик до 31 декабря 2023 г. должен будет заключить инвестиционное соглашение с Минфином и Минприроды о добыче металлов платиновой группы.

Под требования, указанные в законопроекте, подпадает компания "Русская платина" и ее проект по разработке Черногорского месторождения в Норильске.

Соглашение о добыче палладия должно содержать следующие условия: объем капитальных вложений с 1 января 2023 года по 31 декабря 2029 года включительно не менее 89 млрд рублей без НДС. Инвестиции должны направляться на создание, приобретение, сооружение, изготовление объектов основных средств, в том числе объектов дорожной, транспортной, инженерной, энергетической, коммунальной, социальной, цифровой инфраструктур.

Срок действия соглашения о добыче палладия устанавливается с 1 января 2023 года по 31 декабря 2037 года включительно, при этом срок может быть продлен до 31 декабря 2045 года, если средняя мировая цена "корзины" металлов платиновой группы за период 2026-2038 годов оказалась ниже $2 тысяч за тройскую унцию, то есть при неблагоприятной ценовой конъюнктуре.

Разработку Черногорского месторождения платиноидов в Красноярском крае ведет ООО "Черногорская ГРК" Мусы Бажаева. В феврале 2022 года ВТБ и "ВЭБ.РФ" подписали договор о синдицированном кредите на сумму до 180 млрд рублей для строительства первой очереди Черногорского ГОКа. Общий бюджет проекта составляет около 240 млрд рублей.

Ввод Черногорского ГОКа в эксплуатацию намечен на 2024 год. Реализация этого проекта станет первым этапом создания второго по величине производителя палладия и платины в России, объясняла компания. На втором этапе запланировано строительство обогатительного комплекса на месторождении "Норильск -1", лицензия на южную часть которого принадлежит "Русской платине", а северную часть разрабатывает "Норникель".

"Русская платина" планировала внести Черногорское и южную часть месторождения "Норильск-1" в СП с "Норникелем" "Арктик Палладий". Объем инвестиций в проект оценивался в $15 млрд, годовое производство - 120 тонн платиноидов. Первым планировалось вводить именно Черногорское, позднее строить рудник на Масловском месторождении "Норникеля" и затем на "Норильске-1", увеличив добычу руды до 21 млн тонн в 30-е годы. В 2021 г. стороны отказались от создания паритетного СП из-за позиции "Русала", второго по величине акционера "Норникеля" после "Интерроса" Владимира Потанина. "Русал" счел вклад "Норникеля" в СП непропорциональным его доле. Позже "Русал" заявил о возможности вернуться к проекту, но, по данным "Норникеля", в настоящее время сделка в прежней конфигурации уже нереализуема.

Отказавшись от СП, "Норникель" и "Русская платина" вскоре подписали соглашение об операционном партнерстве. В частности, "Норникель" обязался предоставить "Русской платине" на рыночных условиях доступ к инфраструктуре компании в Норильском промрайоне. Стороны также договорились, что "Норникель" возьмет на себя реализацию продукции, произведенной на Черногорском месторождении.

Лицензию на Черногорское месторождение "Русская платина" получила в 2011 году. Финансирование проекта уже было предметом нескольких соглашений с Газпромбанком, ВЭБ и ВТБ, но средства по разным причинам не выделялись, и разработка проекта пока не начата.

Принятые к отработке запасы Черногорского месторождения составляют 131 млн тонн руды с содержанием палладия, платины, родия и золота. Проектная производственная мощность первой очереди Черногорского ГОКа - 7 млн т руды в год, его конечная продукция - медный и никелевый концентрат с высоким содержанием палладия и платины.