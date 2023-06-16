"Русская платина" перенесла на 2025 год ввод Черногорского месторождения

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Ввод Черногорского месторождения платиноидов в Красноярском крае, лицензия на которое принадлежит структурам "Русской платины", отодвигается с 2024 года на 2025 год из-за сложностей с ввозом оборудования, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ владелец "Русской платины" Муса Бажаев.

"Оборудование нам не отдают, поэтому мы замещаем его - "Уралмаш", "БелАЗ" и продукция дружественных стран, - сказал он. - Это утяжеляет финансирование, и мы запустимся на год позже. В 2025 году".

Если не считать этого, освоение месторождения идет в плановом режиме, сказал владелец "Русской платины". "Процессы идут. Задействован "Ростехинжиниринг" в качестве EPC-подрядчика. Строится ТЭЦ, обогатительная фабрика, инфраструктура. Работаем в кооперации с ВЭБ, ВТБ и правительством", - уточнил Бажаев.

После отказа в 2021 г от создания СП с "Норильским никелем" компании договорились о сотрудничестве, напомнил Бажаев. "У "Норникеля" будет off take на наши металлы, будем продавать через них, с определенной скидкой, пока мы не построим свой металлургический завод", - пояснил он. Также есть соглашение о доступе к инфраструктуре и точке врезки для строящегося газопровода.

Разработку Черногорского месторождения ведет ООО "Черногорская ГРК", "дочка" компании "РП-Майнинг", принадлежащей Мусе и Дени Бажаевым. В феврале 2022 года ВТБ и "ВЭБ.РФ" подписали договор о синдицированном кредите на сумму до 180 млрд рублей для строительства первой очереди Черногорского ГОКа. Общий бюджет проекта составляет около 240 млрд руб.

Ввод Черногорского ГОКа в эксплуатацию был запланирован на 2024 год. Реализация этого проекта станет первым этапом создания второго по величине производителя палладия и платины в России, объясняла компания. На втором этапе запланировано строительство обогатительного комплекса на месторождении "Норильск -1", лицензия на южную часть которого принадлежит "Русской платине", а северную часть разрабатывает "Норильский никель".

"Русская платина" планировала внести Черногорское и южную часть месторождения "Норильск-1" в СП с "Норникелем" "Арктик Палладий". Объем инвестиций в проект оценивался в $15 млрд, годовое производство - 120 тонн платиноидов. Первым планировалось вводить именно Черногорское, позднее строить рудник на Масловском месторождении "Норникеля" и затем на "Норильске-1", увеличив добычу руды до 21 млн тонн в 30-е годы. В 2021 г. стороны отказались от создания паритетного СП из-за позиции "Русала", второго по величине акционера "Норникеля" после "Интерроса" Владимира Потанина. "Русал" счел вклад "Норникеля" в СП непропорциональным его доле. Позже "Русал" заявил о возможности вернуться к проекту, но, по данным "Норникеля", в настоящее время сделка в прежней конфигурации уже нереализуема.

Отказавшись от СП, "Норникель" и "Русская платина" вскоре подписали соглашение об операционном партнерстве. В частности, "Норникель" обязался предоставить "Русской платине" на рыночных условиях доступ к инфраструктуре компании в Норильском промрайоне. Стороны также договорились, что "Норникель" возьмет на себя реализацию продукции, произведенной на Черногорском месторождении.

Лицензию на Черногорское месторождение "Русская платина" получила в 2011 году. Финансирование проекта уже было предметом нескольких соглашений с Газпромбанком, ВЭБом и ВТБ, но средства по разным причинам не выделялись, и разработка проекта пока не начата.

Принятые к отработке запасы Черногорского месторождения составляют 131 млн тонн руды с содержанием палладия, платины, родия и золота. Проектная производственная мощность первой очереди Черногорского ГОКа - 7 млн т руды в год, его конечная продукция - медный и никелевый концентрат с высоким содержанием палладия и платины.