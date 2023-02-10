Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

"Дело" предложило держателям GDR Global Ports выкуп в связи с предстоящим делистингом с LSE

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Группа "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома", крупнейший акционер Global Ports, готова "рассмотреть приобретение дополнительного ограниченного пакета" в компании в случае наличия интереса со стороны нынешних владельцев GDR, говорится в сообщении "Дела".

Ранее в пятницу Global Ports объявила о намерении прекратить листинг на LSE и редомицилировать корпоративную структуру группы в РФ.

"У акционеров, не согласных с планами Global Ports, появится возможность выйти из акционерного капитала компании", - прокомментировало "Дело" свое обращение к владельцам GDR.

Параметры возможного выкупа в сообщении не приводятся. "Интерфакс" направил запрос в "Дело".

Дело Global Ports
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Global Ports решила провести редомициляцию в Россию

Global Ports решила провести редомициляцию в Россию

Global Ports планирует делистинг с LSE c 10 апреля

Газ в Европе стал дешевле $600 за тысячу кубометров в ожидании нового потепления

Газ в Европе стал дешевле $600 за тысячу кубометров в ожидании нового потепления
Землетрясение в Турции и Сирии

Всемирный банк выделит $1,78 млрд на помощь пострадавшей от землетрясения Турции

Всемирный банк выделит $1,78 млрд на помощь пострадавшей от землетрясения Турции

Производитель кукол Барби в IV квартале снизил чистую прибыль в 14 раз

Производитель кукол Барби в IV квартале снизил чистую прибыль в 14 раз

В Софии заявили, что не поддержат возможные санкции против ядерной отрасли РФ

В Софии заявили, что не поддержат возможные санкции против ядерной отрасли РФ

"Газпром" обсудил трехстороннее взаимодействие с Казахстаном и Узбекистаном

Эксперты связали подорожание огурцов с повышением энерготарифов и сезонностью

Эксперты связали подорожание огурцов с повышением энерготарифов и сезонностью
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });