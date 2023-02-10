"Дело" предложило держателям GDR Global Ports выкуп в связи с предстоящим делистингом с LSE

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Группа "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома", крупнейший акционер Global Ports, готова "рассмотреть приобретение дополнительного ограниченного пакета" в компании в случае наличия интереса со стороны нынешних владельцев GDR, говорится в сообщении "Дела".

Ранее в пятницу Global Ports объявила о намерении прекратить листинг на LSE и редомицилировать корпоративную структуру группы в РФ.

"У акционеров, не согласных с планами Global Ports, появится возможность выйти из акционерного капитала компании", - прокомментировало "Дело" свое обращение к владельцам GDR.

Параметры возможного выкупа в сообщении не приводятся. "Интерфакс" направил запрос в "Дело".