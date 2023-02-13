Только четверть заявивших об уходе брендов покинули рынок РФ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Только 25% брендов, заявивших об изменении статуса в 2022 году, покинули российский рынок, говорится в исследовании Commonwealth Partnership (CMWP).

"Из 85 брендов, заявивших об изменении статуса своего бизнеса в России, только порядка 25% действительно полностью закрылись", - сообщают аналитики.

По их данным, около 40% из объявивших об уходе нашли возможность тем или иным способом остаться, в значительной степени - за счет переуступки прав собственности отдельных ритейл-брендов новым владельцам.

Около трети - 32% - торговых брендов уже нашли новых собственников для своего бизнеса - продали новым владельцам или передали в управление локальному менеджменту компаний.

Еще 6% возобновили работу после приостановки или продолжили работать, или провели ребрендинг (в тех случаях, где бренды были представлены через дистрибьютеров и партнеров). Остальные 2% заявили о приостановке инвестиций или ограничении операций на локальном рынке.

При продаже новыми собственниками в 19% случаев стали компании из ОАЭ, а в подавляющем большинстве (67%) - российские юридические лица. Остальные 14% - ливанские и турецкие компании.

При этом все еще в режиме "приостановки работы" остается значительная часть ритейл-брендов - 34%. Значительную долю из их числа представляют бренды премиальной и люксовой категории.