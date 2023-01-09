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Владельцы Mercury Retail Group создали холдинг в российской юрисдикции

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Владельцы кипрского холдинга Mercury Retail Holding, управляющего торговыми сетями "Красное и белое" и "Бристоль", учредили компанию в российской юрисдикции, следует из данных ЕГРЮЛ.

Юрлицо получило название ООО "Меркурий ритейл холдинг", оно было зарегистрировано 29 декабря. Уставный капитал компании - 73,5 млрд рублей. Основной вид деятельности - работа холдинговых компаний.

Акционерная структура идентична кипрской организации: основными акционерами стали основатель "Красного и белого" Сергей Студенников (ему принадлежит 45%, еще 4% - у члена его семьи), а также основатели "Бристоля" Игорь Кесаев (37,25%) и Сергей Кациев (7,69%).

Mercury Retail был создан в 2019 году в результате объединения сетей "Красное и белое", основанной Студенниковым, "Бристоль" и "Дикси", принадлежащих Кесаеву и Кациеву. В июле 2021 года Mercury Retail продал группу "Дикси" ритейлеру "Магнит" за 97 млрд рублей.

В октябре 2021 года холдинг объявлял о намерении провести IPO своих GDR на Московской бирже, установив ценовой диапазон на уровне $6-6,5. Формирование книги заявок планировалось завершить 9 ноября, но в этот день компания объявила, что откладывает IPO из-за ситуации на рынке. Позднее в компании допустили, что IPO может быть проведено при благоприятных рыночных условиях.

Под управлением Mercury Retail находится более 14 тысяч магазинов "Красное и белое" и "Бристоль" в 68 регионах России общей торговой площадью более 1 млн кв. м. По итогам первого полугодия 2022 года выручка компании выросла на 26,5%, до 328,7 млрд рублей.

Mercury Retail Бристоль Меркурий ритейл Красное и белое Игорь Кесаев Сергей Студенников Сергей Кациев
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