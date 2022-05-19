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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:55

Владелец Reserved продаст бизнес в РФ китайскому консорциуму

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Польский ритейлер и производитель одежды LPP SA, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, принял решение продать российский бизнес китайскому консорциуму.

В сделку не войдут права на использование товарных знаков и брендов, которыми владеет LPP. При этом покупатель будет иметь право на продажу всех товаров, принадлежащих российскому подразделению LPP, говорится в сообщении компании.

Кто именно покупает бизнес в РФ, LPP не уточнила.

В московском офисе компании сообщили, что открытие первых магазинов ожидается в ближайшие выходные.

Как сообщалось, LPP к концу марта закрыл все магазины в России, а в конце апреля объявил, что принял решение продать российский бизнес.

Российская "дочка" LPP - ООО "Ре Трэйдинг" - в 2021 году увеличила выручку по РСБУ вдвое, до 52,9 млрд рублей с 27,35 млрд рублей в 2020 году, и получила 4,86 млрд рублей чистой прибыли после убытка в 131,2 млн рублей годом ранее, свидетельствуют данные компании, опубликованные в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс".

LPP Reserved Польша Китай
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