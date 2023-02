Фондовые индексы США выросли более чем на 1% в понедельник

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник подъемом более чем на 1% после падения по итогам предыдущей недели.

Инвесторы ждут данных об инфляции за январь, которые будут опубликованы во вторник, для того, чтобы оценить дальнейшие действия Федеральной резервной системы.

S&P 500 на прошлой неделе упал на 1,1%, что стало самым значительным снижением с середины декабря. Трейдеры обеспокоены повышением доходности гособлигаций, которое указывает на вероятность дальнейшего увеличения стоимости заимствований Федрезервом, причем до более высокого уровня, чем предполагалось ранее, отмечает MarketWatch.

Фьючерсы на размер базовой ставки говорят о том, что ФРС может поднять ее до 5,2% годовых к августу. Несколько недель назад трейдеры рассчитывали на то, что пик будет находиться ниже 5%, и это способствовало сильному подъему рынка акций в начале года.

"Данные о потребительских ценах в США на этой неделе могут стать разрушительной силой для рынка, который наслаждался более спокойными прогнозами инфляции в последние месяцы", - полагает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Согласно среднему прогнозу аналитиков, индекс потребительских цен в январе вырос на 6,2% в годовом выражении по сравнению с повышением на 6,5% в предыдущий месяц. Если ожидания оправдаются, уровень инфляции будет самым низким с октября 2021 года, отмечает Trading Economics.

Однако менее значительное замедление темпов роста цен может оказать крайне негативное влияние на рынок, полагают эксперты.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать текущий сезон корпоративной отчетности, который не выглядит воодушевляющим, отмечает старший аналитик Factset Джон Баттерс.

К настоящему моменту опубликовали финансовые результаты почти 70% компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, и их прибыль превзошла ожидания аналитиков на 1,1%. За последние пять лет средний уровень превышения составляет 8,6%.

У 69% отчитавшихся компаний прибыль в расчете на акцию оказалась лучше прогнозов, что также ниже среднего за пять лет значения в 77%.

Котировки акций Fastly Inc., которая управляет сетью доставки контента (CDN) и поддерживает многие популярные веб-сайты, взлетели на 27,7% по итогам торгов. Аналитики BofA Securities улучшили рекомендации для них до "покупать" с "ниже рынка".

Они же подняли рейтинг бумаг Ralph Lauren Corp. до "покупать" с "нейтрально", что вызвало повышение стоимости производителя модной одежды на 4%.

Бумаги Apple Inc. подорожали на 1,9%, Walmart Inc. - на 1,5%, McDonald's Corp. - на 1,4%, Boeing Co. и International Business Machines Corp. - на 1,3%, Amazon.com Inc. - на 2%, Netflix Inc. - на 3,2%.

В то же время цена бумаг Fidelity National Information Services рухнула на 12,5%. Финтехкомпания опубликовала прогноз, согласно которому выручка в 2023 году ожидается в диапазоне $14,2-14,45 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали более высокий уровень - $15 млрд, по данным FactSet.

Акции Chevron Corp. подешевели на 0,6%, Walt Disney Co. - на 0,4%, Tesla - на 1,1%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 376,66 пункта (1,11%) и достиг 34245,93 пункта. Лидерами повышения котировок среди компонентов индекса стали акции Microsoft Corp., подорожавшие на 3,1%, Intel Corp. - на 2,7% и Salesforce Inc. - на 2,4%.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 46,83 пункта (1,14%) - до 4137,29 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии поднялся на 173,67 пункта (1,48%) и составил 11891,79 пункта.