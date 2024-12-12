МЭА отметило увеличение профицита на нефтяном рынке в 2025 г. в 1,4 млн б/с

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Решение ОПЕК+ отложить постепенное наращивание добычи нефти на апрель 2025 года добавит на нефтяной рынок 460 тыс. б/с, это увеличит профицит на нефтяном рынке до 1,4 млн б/с, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчете.

МЭА пока не меняет свои балансы, полагая, что нет еще определенности, будут ли эти ограничения в действительности отменяться, и они предполагают избыток на нефтяном рынке в 2025 году в 950 тыс. б/с. МЭА ожидает, что в таком случае предложение жидких углеводородов (ЖУВ) в 2025 году вырастет с 102,9 до 104,8 млн б/с (на 1,9 млн б/с, из них свыше 70% роста придется на страны, не участвующие в соглашении ОПЕК+, в основном США, Бразилия, Канада, Гайана и Аргентина).

Между тем, месяц назад МЭА считало, что предложение нефти на рынке в 2025 году составит 105 млн б/с.

Ключевой неопределенностью для рынка является уровень соблюдения обязательств странами ОПЕК+. МЭА также замечает, что в следующем году добыча ОПЕК+ может вырасти за счет Ливии, Южного Судана и Судана, а также Казахстана. Запуск в следующем году газового проекта Jafurah в Саудовской Аравии увеличит производство жидких углеводородов в стране, замечают в МЭА.