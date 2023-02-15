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Банк России разрешил Freedom Holding продать российские активы менеджменту

Банк России разрешил Freedom Holding продать российские активы менеджменту
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Американская Freedom Holding Corp., подконтрольная бизнесмену из Казахстана Тимуру Турлову, согласовала с Банком России сделку по продаже российских активов - брокера и банка.

Как говорится в отчетности Freedom Holding, разрешение на сделку, анонсированную в октябре 2022 года, ЦБ выдал 10 февраля. Ее планируют закрыть до конца месяца.

Покупателем выступает Максим Повалишин, член совета директоров и замгендиректора инвесткомпании "Фридом финанс" (она уже работает под новым брендом - "Цифра брокер"). Помимо самой инвесткомпании, в периметр сделки входит банк "Фридом финанс".

Freedom Holding в июне объявила, что уйдет из России.

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Freedom Holding Банк России Тимур Турлов Казахстан Максим Повалишин Фридом финанс
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