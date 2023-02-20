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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Путин разрешил Mammoet продать российский бизнес

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Глобальный оператор транспортировки и подъема тяжелых грузов Mammoet получил разрешение на продажу своего российского бизнеса.

Компания Ashburn Offshore Engineering (Tianjin) Со., Ltd получила разрешение на покупку 100% долей ООО "Маммут Рус" у Mammoet Europe Holding В.V. и Mammoet Holding B.V.

Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина от 17 февраля опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Выручка ООО "Маммут Рус" в 2021 году составила 6,7 млрд рублей, чистая прибыль - 2 млрд рублей.

В апреле 2022 года Mammoet заявила, что прекращает новые инвестиции и экспорт в Россию.

Mammoet Владимир Путин
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