Принят в I чтении проект о возможности слияния блокчейн-платформ по ЦФА и финансовых маркетплейсов

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому оператор финансовой платформы, так называемый супермаркет финансовых продуктов (marketplace), сможет совмещать свою работу с деятельностью блокчейн-платформы, которая выпускает или обменивает цифровые финансовые активы (ЦФА).

Документ (№221502-8) был внесен группой депутатов и сенаторов в октябре 2022 г.

Закон о создании в РФ финансового супермаркета ("О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы") был принят летом 2020 г. Через marketplace граждане могут инвестировать свободные средства: заключать сделки на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, совершать сделки с финансовыми инструментами.

Обеспечивать совершение сделок между финансовыми организациями или эмитентами и физлицами должен оператор финансовой платформы: создан в форме АО, минимальный размер собственных средств 100 млн рублей, реестр операторов ведет ЦБ.

При этом, согласно действующему законодательству, оператор финансовой платформы не вправе совмещать свою деятельность с деятельностью кредитной организации, за исключением деятельности организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария, регистратора или оператора инвестиционной (краудфандинговой) платформы.

Принятый в первом чтении законопроект вносит еще одно исключение – из-под запрета на совмещение деятельности выводят операторов информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, операторов обмена ЦФА.

"Законопроектом расширяется перечень доступных операторам финансовых платформ видов деятельности за счет деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА и деятельности оператора обмена ЦФА. Указанная новелла будет способствовать формированию на финансовом рынке новых бизнес-моделей, базирующихся на цифровой трансформации финансовых услуг", - говорится в пояснительных материалах.

По данным ЦБ на 21 октября в реестре операторов финансовых платформ семь организаций, среди них – платформа ПАО "Московская биржа" (finuslugi.ru), АО "ВТБ Регистратор", "Инфинитум", "Сравни.ру", АО "Открытый финансовый маркетплейс", АО "Открытые цифровые решения", АО "Цифровые технологии". В реестре операторов информационных систем по выпуску ЦФА четыре участника – "Атомайз" (один из инвесторов - "Интеррос" Владимира Потанина), Сбербанк, финтех-компания "Лайтхаус", совместно с "Трансмашхолдингом" занимающаяся разработкой цифровой финансовой экосистемы, и платформа Альфа-банка для работы с цифровыми финансовыми активами А-Токен.

Еще одна новелла законопроекта касается совершения на финансовых платформах сделок с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам. Сейчас покупателями ценных бумаг могут выступать только потребители финансовых услуг. "Таким образом, эмитент облигаций, допущенных к организованным торгам, либо его агент не могут выступать покупателями облигаций. Это делает невозможным для эмитентов облигаций, решение о выпуске которых предусматривает право владельца облигаций предъявить их к выкупу до наступления срока их погашения, проводить такие операции со своими облигациями через финансовую платформу", - говорится в пояснительной записке.

Для снятия данного барьера законопроект предлагает включить эмитентов ценных бумаг и лиц, действующих по их поручению (в отношении ценных бумаг, выпущенных такими эмитентами), в число лиц, которые могут выступать покупателями ценных бумаг по сделкам, совершаемым с использованием финансовой платформы.

Третья новелла законопроекта позволяет неквалифицированным инвесторам без прохождения тестирования покупать государственные ценные бумаги субъекта РФ.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.