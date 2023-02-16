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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Британский фондовый индекс FTSE 100 обновил исторический максимум

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы активно поднимаются в четверг, торгуясь в плюсе четвертую сессию подряд и обновляя многомесячные максимумы.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 11:42 по московскому времени повысился на 0,4% и составил 466,22 пункта. Индикатор достиг рекордного значения за год.

Британский фондовый индекс FTSE 100 повысился на 0,24% и установил исторический максимум. Германский DAX вырос на 0,49%, превысив отметку в 15600 пунктов впервые с февраля прошлого года. Французский индекс САС 40 увеличился на 0,73% и вплотную приблизился к рекорду, зафиксированному в январе прошлого года.

Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,5% и 0,3% соответственно.

Инвесторы оценивают отчетность крупных европейских компаний и обнародованные накануне данные о розничных продажах в США.

Как стало известно 15 февраля, розничные продажи в Соединенных Штатах увеличились в прошлом месяце на 3% относительно декабря, рекордными темпами с марта 2021 года. Эти позитивные данные, впрочем, повышают вероятность, что Федрезерв продолжит придерживаться курса на агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией.

Акции Pernod Ricard SA дорожают на 4,3%. Один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции увеличил чистую прибыль в первом полугодии текущего финансового года на 29%, выручку - на 19%, причем рост выручки превзошел ожидания аналитиков.

Цена бумаг Airbus SE поднимается на 2,7%. Европейская аэрокосмическая корпорация в четвертом квартале увеличила чистую прибыль на 6%, что оказалось лучше прогноза аналитиков.

Капитализация Nestle опускается на 0,9%. Швейцарский производитель продуктов питания и безалкогольных напитков по итогам 2022 года снизил чистую прибыль в 1,8 раза при росте выручки на 8,4%, при этом оба показателя оказались хуже ожиданий экспертов.

Рыночная стоимость Standard Chartered растет на 3,1%. Британский банк, специализирующийся на азиатском рынке, отчитался о росте базовой доналоговой прибыли в минувшем квартале на 21% в годовом выражении, до $529 млн.

Котировки Commerzbank AG подскочили на 7,5% на новости, что квартальная чистая прибыль второго по величине банка в Германии составила 472 млн евро, почти на 100 млн евро опередив консенсус-прогноз.

Банк ожидает значительного роста прибыли в 2023 году по сравнению с прошлым годом, и пообещал направить на выплаты акционерам 50% чистой прибыли вместо 30% в 2022 году.

Лидером роста в Stoxx Europe 600 выступают акции французской IT-фирмы Atos, подорожавшие на 8,9%. Снижение возглавляют бумаги шведского провайдера облачных услуг Sinch AB, дешевеющие на 12%.

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