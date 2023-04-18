"Русснефть" в I квартале снизила чистую прибыль по РСБУ в шесть раз, до 2,99 млрд руб.

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ в первом квартале 2023 года сократилась в шесть раз относительно аналогичного периода прошлого года, до 2,99 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.

Выручка снизилась в 2,2 раза, до 40,4 млрд рублей. Себестоимость уменьшилась в 1,74 раза, до 35,89 млрд рублей.

Валовая прибыль упала до 4,508 млрд рублей, что в 5,8 раз меньше, чем по итогам первого квартала 2022-го.

Коммерческие расходы "Русснефти" выросли на 2,75%, до 3,01 млрд рублей; управленческие - сократились на 14,3%, до 1,3 млрд рублей.

Кредиторская задолженность компании по итогам квартала выросла до 105,64 млрд рублей против 102,82 млрд рублей на 31 декабря 2022 года. Дебиторская задолженность также увеличилась: с 58,45 млрд рублей на конец прошлого года до 62,03 млрд рублей на 31 марта 2023-го.