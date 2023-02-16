"Лузалес" купит фабрики IKEA в Ленинградской и Кировской областях, "Слотекс" - в Новгородской

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Лузалес" (Сыктывкар), изготовитель пиломатериалов, намерен приобрести два завода IKEA в России - в Тихвине Ленинградской области и в Кировской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Коми.

"Правительственной комиссией одобрена сделка по продаже трех заводов IKEA в России. Два из них приобретет компания "Лузалес", - сказал сотрудник пресс-службы.

Источник в правительстве Новгородской области заявил "Интерфаксу", что две фабрики IKEA в регионе рассчитывает приобрести петербургское АО "Слотекс", производитель кухонных столешниц.

"Именно "Слотекс" станет будущим собственником. (...) У нас была серия закрытых встреч, посещали их компании. На встречах руководство ("Слотекс"- ИФ) дало гарантии, что сохранит производства и рабочие места в Новгородской области, что нас полностью удовлетворило", - сказал источник.

О том, что правкомиссия одобрила продажу фабрик IKEA в России "Слотексу" и "Лузалесу", замминистра промышленности Виктор Евтухов ранее рассказал "Известиям". В Минпромторге "Интерфаксу" подтвердили эту информацию.

Отмечалось, что после продажи предприятия продолжат работу, а их продукция будет реализовываться в российских розничных торговых сетях. Сумма и параметры сделки не раскрываются.

IKEA с марта 2022 года постепенно сворачивает деятельность в России. Компания ликвидирует российские закупочные и логистические структуры, товарные остатки были проданы "Яндекс Маркету", а производственные активы с июня выставлены на продажу. Речь идет о фабриках, расположенных в Тихвине, Великом Новгороде (два завода) и поселке городского типа Красная Поляна (Кировская область). В ноябре завершился due diligence этих активов.

В отчете за 2022 финансовый год IKEA сообщала, что рассчитывает завершить продажу четырех заводов в России в начале 2023 года.

Ранее президент "Слотекса" Светлана Осипова говорила, что компания готова рассмотреть покупку мебельных заводов шведской IKEA, если шведы окончательно решат их продать. Она напомнила, что компания поставляла IKEA свои материалы теперь готова расширять производство.

"Слотекс" работает на рынке с 1990 года, разрабатывает и производит декоративный пластик, мебельные комплектующие и интерьерно-отделочные материалы.

ООО "Лузалес" - лесозаготовительное и деревообрабатывающее предприятие, говорится на его сайте. Компания основана в 1999 году. Она занимается лесозаготовкой, вывозкой лесопродукции, глубокой переработкой и реализацией готовой продукции. По данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем компании является Мария Семенюк.