Правкомиссия одобрила продажу российских заводов IKEA компаниям "Лузалес" и "Слотекс"

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Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия 15 февраля одобрила продажу фабрик IKEA в России производителю кухонных столешниц АО "Слотекс" (Петербург) и изготовителю пиломатериалов ООО "Лузалес" (Сыктывкар). Об этом "Интерфаксу" сообщили в Минпромторге, ранее об одобрении продажи трех заводов IKEA в России написали "Известия" со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

По словам Евтухова, после продажи предприятия продолжат работу, а их продукция будет реализовываться в российских розничных торговых сетях.

Сумма и параметры сделки не раскрываются.

Как сообщалось, с марта этого года IKEA постепенно сворачивает деятельность в России. Сейчас шведская компания ликвидирует закупочные и логистические структуры в РФ, товарные остатки будут проданы "Яндекс.Маркету", а производственные активы с июня выставлены на продажу. Речь идет о фабриках, расположенных в Тихвине (Ленинградская область), Великом Новгороде (два завода) и пгт. Красная Поляна (Кировская область). В ноябре завершился due diligence этих активов. На странице профсоюза "ИКЕА Тихвин" в VK со ссылкой на заявление IKEA говорилось о четырех претендентах на покупку. Один из них - АФК "Система". В числе других интересантов ранее в СМИ назывались "Твой дом", Hoff и Kronospan, а также девелоперская группа "ПИК", которая, тем не менее, официально опровергла планы приобретения активов шведской компании.

В отчете за 2022 финансовый год IKEA сообщала, что рассчитывает завершить продажу четырех заводов в РФ в начале 2023 года.

Ранее со ссылкой на президента АО "Слотекс" Светлану Осипову сообщалось, что компания готова рассмотреть покупку мебельных заводов шведской IKEA, если иностранная компания примет окончательное решение продать активы в РФ. "В целом, мы в этой отрасли, потому что IKEA наш клиент. Мы поставляли IKEA наши материалы (. . .) Мы, может быть, рассмотрим этот вариант и будем расширять производство", - говорила Осипова журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

"Слотекс" работает на рынке с 1990 года, разрабатывает и производит декоративный пластик, мебельные комплектующие и интерьерно-отделочные материалы.

Согласно сайту компании, ООО "Лузалес" является одним из ведущих лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий Коми. Компания основана в 1999 году. Занимается лесозаготовкой, вывозкой лесопродукции, глубокой переработкой и реализацией готовой продукции. По данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем компании является Мария Семенюк.