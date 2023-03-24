"Лузалес" закрыл сделку по покупке заводов IKEA в Ленинградской и Кировской областях

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Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - ООО "Лузалес" (Сыктывкар), изготовитель пиломатериалов, приобрело у шведской IKEA заводы в Ленинградской и Кировской областях, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Подтверждаю закрытие сделки", - ответил представитель пресс-службы на вопрос о текущей стадии процесса.

В компании добавили, что на фабриках будет выпускаться мебель для учебных учреждений, а также товары для размещения на маркетплейсах. Финансовые условия, сроки и другие условия сделки в компании не стали раскрывать.

Ранее со ссылкой на слова председателя совета директоров "Лузалеса" Руслана Семенюка сообщалось, что компания выбрана в качестве покупателя двух активов: "IKEA Тихвин" (Ленинградская область) и "IKEA Вятка" (Кировская область). "Это понятные для нас производства. С Вяткой мы уже работали, а что касается Тихвина, то там технология производства фактически идентична, и у нас есть понимание, как выстроить работу. Главная цель, которая сегодня стоит перед нами и российским правительством – это возобновление производства, сохранение рабочих мест на предприятиях и защита трудовых прав работников", - отмечал он.

Как сообщали "Известия" со ссылкой на замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, правительственная комиссия 15 февраля одобрила продажу фабрик IKEA в России производителю кухонных столешниц АО "Слотекс" и "Лузалесу". Отмечалось, что после продажи фабрики продолжат работу, а их продукция будет реализовываться в российских розничных торговых сетях.

Как сообщалось, с марта 2022 года IKEA постепенно сворачивает деятельность в России. Шведская компания ликвидирует закупочные и логистические структуры в РФ, товарные остатки будут проданы "Яндекс Маркету", а производственные активы с июня были выставлены на продажу: в Тихвине, Великом Новгороде (два завода) и пгт. Красная Поляна (Кировская область). В ноябре завершился due diligence этих активов.

В отчете за 2022 финансовый год IKEA сообщала, что рассчитывает завершить продажу четырех заводов в РФ в начале 2023 года.

ООО "Лузалес", согласно сайту компании, является одним из ведущих лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий Коми. Компания основана в 1999 году. Занимается лесозаготовкой, вывозом лесопродукции, глубокой переработкой и реализацией готовой продукции. По данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем компании является Мария Семенюк.