Квартальные прибыль и выручка Deere намного превысили прогнозы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире производитель сельхозтехники Deere & Co. в первом квартале 2023 финансового года (завершился 30 января) увеличила чистую прибыль более чем в два раза и нарастила выручку на треть, причем оба показателя оказались значительно лучше ожиданий рынка.

Чистая прибыль компании за отчетный период составила $1,96 млрд, или $6,55 в расчете на акцию, против $903 млн, или $2,92 на акцию, годом ранее.

Выручка подскочила на 32,2%, до $12,65 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль на уровне $5,57 на акцию при выручке в $11,34 млрд.

Продажи подразделения крупной сельскохозяйственной техники Deere в минувшем квартале взлетели на 55%, до $5,2 млрд, малогабаритного оборудования - на 14%, до $3 млрд. Подразделение, занимающееся лесозаготовительной и строительной техникой, увеличило выручку на 26%, до $3,2 млрд.

В 2023 году компания прогнозирует рост продаж крупной сельскохозяйственной техники на 20%, лесозаготовительной и строительной техники - на 10-15%.

С начала года капитализация Deere снизилась на 6% (до $122,3 млрд), при этом фондовый индекс Standard & Poor's 500 повысился за этот период на 6,5%.