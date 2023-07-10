Мишустин отметил потребность страны в новых ЦБК

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российский лесопромышленный комплекс (ЛПК) нуждается в модернизации мощностей для более глубокой переработки древесины, в частности, это касается создания современных целлюлозно-бумажных комплексов (ЦБК), заявил на "Иннопроме-2023" премьер-министр Михаил Мишустин.

Сейчас в стране реализуются или планируются к реализации несколько крупных проектов по созданию новых целлюлозно-бумажных производств. В частности, группа "Илим" в сентябре 2023 года готовится ввести в эксплуатацию целлюлозно-картонный комбинат (ЦКК) в Усть-Илимске Иркутской области проектной мощностью 600 тысяч тонн крафтлайнера в год. Segezha проводит модернизацию Сегежского и Сокольского ЦБК, рассматривает строительство нового целлюлозно-бумажного комплекса в Красноярском крае (проект "Сегежа-Восток"), однако пока отказалась от реализации аналогичного ЦБК в Карелии ("Сегежа-Запад"), спроектированного на европейском оборудовании.

Мишустин также отметил проблемы с оборудованием для российского ЛПК, в частности, упомянул дефицит лесозаготовительной техники.

"Также важно наладить собственный выпуск достаточного количества лесозаготовительной техники. С ее дефицитом столкнулись практически все отраслевые компании после ухода западных производителей", - подчеркнул глава правительства.

С момента введения санкций о прекращении прямых поставок в Россию спецтехники для лесозаготовителей заявили ведущие мировые производители - John Deere, Ponsse, Komatsu (последняя до июня продолжала в небольших объемах производить технику на ярославской площадке).

При этом для российской лесной промышленности характерна высокая степень зависимости от импортных техники и оборудования, в том числе из недружественных стран, отмечали ранее участники отрасли. В частности, глава Ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортеров Иркутской области Евгений Бакуров оценивал степень зависимости от лесозаготовительной техники в 80-90%.