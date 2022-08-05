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Lada составили более четверти проданных в январе-июле в Белоруссии новых автомобилей

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Автомобили марки Lada составили более четверти всех проданных в Белоруссии новых автомобилей в январе-июле текущего года. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная Белорусской автомобильной ассоциацией (БАА).

Всего с начала года белорусскими дилерами было продано 12 тыс. 741 единица легковых машин и коммерческого транспорта, 3,4 тыс. из них - модели бренда Lada. Также в топ-3 самых продаваемых марок вошли Geely и Kia.

Самой популярной моделью стала Lada Vesta (1 772 штук), в топ-20 по числу продаж вошли еще 5 моделей "АвтоВАЗа": Largus (6-е место, 465 штук), Niva Legend (7-е, 458 штук), Granta (9-е, 445 штук), Xray (18-е 145 штук), Niva Travel (19-е, 115 штук).

В Белорусской автомобильной ассоциации также отметили, что продажи на авторынке республики в целом продолжают снижаться. "В июле официальный рынок новых автомобилей Беларуси продолжил падение. Было продано всего 837 новых автомобилей (694 легковых и 143 легких коммерческих), что почти в 5 раз ниже уровня июля прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим месяцем, когда было продано более 1,1 тыс. легковых автомобилей, рынок упал более чем в 1,5 раза. "Однако результат оказался все же выше, чем в апреле-мае", - сообщает БАА.

По информации ассоциации, динамика рынка сейчас – как в июле, так и в предыдущие месяцы – в первую очередь определяется доступностью автомобилей и скоростью распродажи складов.

В структуре рынка по классам преобладали модели SUV (суммарно продано 577 кроссоверов), в то время как в классе B, который ранее был наиболее популярным, продано всего 70 автомобилей. Основная причина этого – в остановке работы сборочных предприятий в России, отметили в БАА.

Белоруссия
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