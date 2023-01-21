Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил посетить республику председателя КНР Си Цзиньпина.

"Приглашаю (...) посетить Республику Беларусь, где вас знают и ценят как настоящего друга и где вам будет оказан самый теплый и радушный прием", - говорится в поздравлении, направленном Лукашенко Си Цзиньпину по случаю Нового года по лунному календарю. Текст приводит президентская пресс-служба в субботу.

Лукашенко отметил, что "прошедший год ознаменовался выдающимися достижениями и достойными победами Китайской Народной Республики как внутри страны, так и на международной арене".

По его словам, Минск и Пекин "совместными усилиями смогли добиться значительных успехов в наращивании белорусско-китайского сотрудничества".

"На полях саммита ШОС подписан внушительный пакет двусторонних соглашений, которые отвечают интересам обоих государств и позволят еще больше укрепить дружбу между нашими странами. Отношения Минска и Пекина вышли на новый уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства", - говорится в поздравлении.

Лукашенко также отметил, что продолжает работу совместное предприятие по сборке легковых автомобилей "Белджи".

"Заверяю в готовности вместе с вами и далее развивать весь комплекс белорусско-китайских отношений, углублять взаимодействие на международной арене в целях построения справедливого и мирного глобального порядка", - заявил президент Белоруссии.