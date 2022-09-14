Белоруссия поставит 15 тыс. автомобилей Geely в РФ до конца этого года

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия поставит 15 тысяч легковых автомобилей Geely в Россию до конца текущего года. Об этом сообщил гендиректор белорусско-китайского СП "БелДЖИ" Геннадий Свидерский.

"План по поставке в Россию 15 тысяч автомобилей Geely до конца 2022 года будет выполнен", - заявил он в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

Гендиректор предприятия отметил, что автомобили Geely пользуются спросом в России, куда экспортируется 80% произведенных автомобилей. "Сегодня в Российской Федерации эксплуатируется свыше 70 тысяч Geely", - сообщил он.

Планируется, что в ближайшей перспективе на рынок Союзного государства выйдет флагманская модель Geely – полноразмерный кроссовер KX11.

Также сообщается, что в рамках импортозамещения будет усилена локализация производства. "В рамках Союзного государства производятся белорусские шины для автомобилей Geely, аккумуляторные батареи для электроавтомобилей, часть системы шумоизоляции, электронный блок управления ГЛОНАСС, автостекла, собираются мосты", - прозвучало в эфире телеканала. В 2023 году еще больше автокомпонентов будет изготавливаться в Белоруссии и России.

"В планах на следующий год – расширение поставок, в первую очередь в страны ЕАЭС. Также ведем переговоры по поставкам автомобилей с Сербией", - отметил Свидерский.

СЗАО "БелДжи" создано в декабре 2011 года. В ноябре 2017 года компания ввела в эксплуатацию в Минской области CKD-завод (мелкоузловая сборка) полного цикла. Производственная мощность составляет до 60 тыс. автомобилей в год с возможностью дальнейшего расширения. ОАО "БелАЗ" владеет 58,162%, китайская Zhejang Jirun Automobile Co. Ltd. - 36,092%.

Geely – один из крупнейших частных автопроизводителей Китая.