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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

КТК приостановил прием нефти с месторождения Тенгиз из-за затоваренности

КТК приостановил прием нефти с месторождения Тенгиз из-за затоваренности
Фото: Luke Sharrett/Bloomberg via Getty Images

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил прием нефти с месторождения Тенгиз и остановил прокачку в резервуарный парк морского терминала в Новороссийске.

"По состоянию на 22 февраля 2023 года в связи с затовариванием прием нефти в систему КТК с месторождения Тенгиз на НПС "Тенгиз" (Республика Казахстан) остановлен. Прокачка нефти в резервуарный парк морского терминала КТК остановлена. Прием нефти на НПС "Атырау" (Казахстан) и на НПС "Комсомольская" (Россия) осуществляется в пониженных режимах", - говорится в сообщении консорциума.

Во вторник КТК сообщил, что 19 февраля остановил отгрузку нефти на морском терминале в связи с неблагоприятными погодными условиями. Тогда отмечалось, что резервуарный парк терминала практически заполнен (около 1 млн тонн нефти), прием нефти от грузоотправителей осуществляется в оставшиеся емкости на линейной части нефтепровода и в резервном парке терминала.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Он является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти. В 2022 году обеспечил транспортировку и отгрузку на экспорт 58,7 млн тонн нефти, что на 3,3% меньше уровня 2021 года.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

КТК
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