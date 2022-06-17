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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

FATF ограничит роль и влияние в ней России из-за событий на Украине

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Пленарная сессия FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force), завершившаяся в пятницу в Берлине, решила серьезно ограничить роль и влияние Российской Федерации в этой международной организации.

Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте FATF, она признает роль, которую РФ играет в развитии этой организации в Евразийском регионе с тех пор, как РФ присоединилась к FATF в 2003 году.

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Однако, по мнению FATF, действия России на Украине противоречат ее основным принципам, направленным на обеспечение безопасности, защищенности и целостности мировой финансовой системы, поэтому принято решение ограничить роль и влияние Москвы.

В частности, РФ больше не может выполнять какие-либо руководящие или консультативные функции или принимать участие в принятии решений по вопросам установления стандартов, процессов экспертной оценки FATF, управления и членства.

РФ также больше не может предоставлять оценщиков, рецензентов или других экспертов для процессов экспертной оценки FATF.

FATF намерена следить за ситуацией и рассматривать на каждом из своих пленарных заседаний вопрос о том, существуют ли основания для снятия или изменения введенных ограничений.

FATF - межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.

FATF Украина
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