Набиуллина предупредила о последствиях включения России в черный список FATF

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Россия старается всеми способами донести свою позицию в преддверии пленарного заседания FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) на следующей неделе, настаивая, что объективных причин для ее включения в "черный" или "серый" списки организации не существует, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Коммуникации пытаемся проводить какие только возможно, разъясняем нашу позицию. В том числе, прежде всего, что нет никаких объективных оснований для исключения нас из FATF", - сказала Набиуллина журналистам в кулуарах ПМЭФ-2023.

Она вновь напомнила, что по итогам проверки в 2019 году российская антиотмывочная система была признана эффективной, она продолжает действовать и развиваться - в частности, внедрена платформа KYC.

"Поэтому, на наш взгляд, объективных оснований никаких нет. Но если будет принято политически мотивированное решение, конечно, это осложнит платежи, потому что это увеличит сроки на комплаенс, какие-то могут быть отказы в проведении платежей дополнительно к тому, что есть сейчас, то есть это ухудшит внешнеторговую деятельность", - отметила глава ЦБ.

По ее словам, в целом изменение статуса России в FATF внешнеэкономическую деятельность остановить не сможет, и по крупным позициям вряд ли сильно повлияет на объемы торговли. "Но издержки, связанные с комплаенс, конечно, вырастут", - заключила глава ЦБ.

С 19 июня в Париже начнется планерная неделя FATF. Пока никаких официальных заявлений о возможных шагах в отношении РФ не появлялось, однако в зарубежных СМИ в последнее время обсуждается вероятность рассмотрения FATF вопроса о включении РФ в "серый" или "черный" списки.

Ранее, в феврале, на пленарном заседании FATF уже было принято решение о приостановке членства РФ в этой организации. Тогда Росфинмониторинг заявлял, что это не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.

По данным источников Bloomberg, Россия в последние недели предпринимает усилия, чтобы убедить "дружественные" страны из числа основных внешнеторговых партнеров не поддерживать решения о ее включении в негативные списки FATF.

Россия была исключена из "черного" списка FATF в сентябре 2002 года после первой оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ международным стандартам. После второй оценки в апреле 2003 года она с 19 июня того же года стала членом FATF. В 2008 году прошел третий раунд взаимной оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ. С 2010 года Россия регулярно отчитывалась о прогрессе в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ на пленарных заседаниях FATF.

"Серый" и "черный" списки FATF

В "серый" список FATF включает государства, находящиеся на усиленном мониторинге, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с отмыванием доходов, финансированием терроризма. Сейчас в него входят Албания, Барбадос, Буркина Фасо, Гаити, Гибралтар, Демократическая республика Конго, Иордания, Йемен, Каймановы острова, Ямайка, Мали, Мозамбик, Нигерия, ОАЭ, Панама, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, Филиппины, ЮАР.

Есть также список высокорискованных юрисдикций, так называемый черный список, в него включены страны, в отношении которых требуется принятие контрмер, это КНДР и Иран, и в отношении которых нужно применение усиленной должной осмотрительности, соразмерной рискам, это Мьянма.