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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

"ЛУКОЙЛ" запустил установку замедленного коксования на Кстовском НПЗ после пожара

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" сообщил, что запустил установку замедленного коксования на Нижегородском НПЗ после пожара 7 февраля.

"Работы по подготовке производственного объекта к выходу на технологические режимы завершены в кратчайшие сроки. Установка выведена на полную загрузку, товарная продукция выпускается в плановом объеме", - говорится в сообщении.

7 февраля о пожаре на НПЗ сообщила прокуратура Нижегородской области. В "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтезе" "Интерфаксу" подтвердили эту информацию. Затем на заводе сообщили, что случилось задымление и его ликвидировали.

В "ЛУКОЙЛе" сообщали, что на производство инцидент не повлиял и что после завершения всех регуляторных процедур установку начнут готовить к запуску.

Мощность Кстовского НПЗ - 17 млн тонн в год. Предприятие выпускает более 50 наименований товарных нефтепродуктов: автомобильные, авиационные и дизельные топлива, нефтебитумы, парафины.

ЛУКОЙЛ Кстово Нижегородская область Кстовский НПЗ
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