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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

"Магнит" расширил сеть дискаунтеров до 700

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Магнит" расширило сеть дискаунтеров "Моя цена" до 700 магазинов, говорится в сообщении компании.

По словам замгендиректора по управлению розничной сетью ритейлера Руслана Ибрагимова, которые приводятся в сообщении, в течение 2022 года ритейлер открывал по 45 дискаунтеров в месяц. "Планируем поддерживать сравнимые темпы развития в 2023 году. Мы рассматриваем дискаунтеры как крупный сегмент нашего бизнеса в будущем", - сказал он.

Сопоставимые продажи дисканутеров в III квартале увеличились более чем на 50% год к году, а средний чек вырос на 20%, превысив в ноябре показатель магазинов "у дома".

Сейчас сеть дискаунтеров "Магнита" представлена в 63 регионах, этот формат ритейлер начал тестировать в середине 2020 года. Площадь магазинов составляет 100-250 кв. м, ассортимент – около 2 тыс. позиций. Цены в дискаунтерах сейчас примерно на 20% ниже, чем в магазинах "у дома". При этом в некоторых категориях снижение доходит до 40%.

"Магнит" – крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец июня под управлением компании было 26 731 магазин, в том числе 16 748 магазинов "у дома" под вывеской "Магнит".

Магнит
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