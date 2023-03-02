Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

В Туве заявили о готовности шведской Auriant инвестировать в местный золотой проект

В Туве заявили о готовности шведской Auriant инвестировать в местный золотой проект
Архивное фото
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Шведская Auriant Mining AB, которая добывает золото в России, планирует вложить 9,3 млрд рублей в разработку Кара-Бельдырского золоторудного месторождения (проект Кара-Бельдыр), говорится в презентации властей Тувы, представленной на Красноярском экономическом форуме-2023.

"Это будет не просто освоение месторождения, но и создание сопутствующей и обеспечивающей инфраструктуры. Пока переговоры (о развитии проекта - ИФ) ведутся в рамках соглашения о защите капиталовложений (СЗПК). Такой опыт у республики уже есть", - прокомментировал первый зампредседателя правительства Тувы Владимир Донских.

По его данным, реализация проекта рассчитана на 2025-2031 годы. На сайте Auriant Mining говорится, что компания планирует завершить технико-экономическое обоснование и начать строительство рудников уже в 2026 году.

Разведанные запасы золота составляют 26,2 тонны. Кара-Бельдырский лицензионный участок располагается в 166 км от Кызыла и в 110 км от рудника Тардан, также принадлежащего Auriant Mining.

Auriant Mining фокусируется на геологоразведке и добыче золота в России. В портфель активов компании входит 4 проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Староверинская (Солкокон) в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.

Auriant Тува Швеция Кара-Бельдыр Владимир Донских СЗПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дерипаска предупредил о скором дефиците источников финансирования экономики

Дерипаска предупредил о скором дефиците источников финансирования экономики

Toyota отзывает в РФ 22,7 тыс. седанов Avensis из-за проблем с подушками безопасности

Toyota отзывает в РФ 22,7 тыс. седанов Avensis из-за проблем с подушками безопасности

РФ и США расширили соглашение о перекрестных полетах на МКС

РФ и США расширили соглашение о перекрестных полетах на МКС

Что произошло за день: среда, 1 марта

Против Надежды Толоконниковой возбудили дело об оскорблении чувств верующих

Против Надежды Толоконниковой возбудили дело об оскорблении чувств верующих
Военная операция на Украине

СМИ сообщили о переговорах двух женевских посредников с Киевом и Москвой

Путин в феврале сохранил лидерство по количеству упоминаний в российских СМИ

МВД разъяснило новые правила езды на электросамокатах

МВД разъяснило новые правила езды на электросамокатах

В Минфине назвали главный барьер на пути инвестиций из-за рубежа

В Минфине назвали главный барьер на пути инвестиций из-за рубежа

Бывший высокопоставленный офицер ФТС Кизлык приговорен к 10 годам колонии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });