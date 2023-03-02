В Туве заявили о готовности шведской Auriant инвестировать в местный золотой проект

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Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Шведская Auriant Mining AB, которая добывает золото в России, планирует вложить 9,3 млрд рублей в разработку Кара-Бельдырского золоторудного месторождения (проект Кара-Бельдыр), говорится в презентации властей Тувы, представленной на Красноярском экономическом форуме-2023.

"Это будет не просто освоение месторождения, но и создание сопутствующей и обеспечивающей инфраструктуры. Пока переговоры (о развитии проекта - ИФ) ведутся в рамках соглашения о защите капиталовложений (СЗПК). Такой опыт у республики уже есть", - прокомментировал первый зампредседателя правительства Тувы Владимир Донских.

По его данным, реализация проекта рассчитана на 2025-2031 годы. На сайте Auriant Mining говорится, что компания планирует завершить технико-экономическое обоснование и начать строительство рудников уже в 2026 году.

Разведанные запасы золота составляют 26,2 тонны. Кара-Бельдырский лицензионный участок располагается в 166 км от Кызыла и в 110 км от рудника Тардан, также принадлежащего Auriant Mining.

Auriant Mining фокусируется на геологоразведке и добыче золота в России. В портфель активов компании входит 4 проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Староверинская (Солкокон) в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.