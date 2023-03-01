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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Производитель электромобилей Rivian сократил чистый убыток в IV квартале на треть

Однако выручка американской компании не оправдала ожиданий рынка

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. сумел сократить убыток примерно на треть по итогам четвертого квартала 2022 года, однако выручка компании не оправдала ожиданий рынка.

Как говорится в сообщении компании, ее чистый убыток в октябре-декабре составил $1,7 млрд против убытка в $2,46 млрд за аналогичный период годом ранее.

Убыток в расчете на акцию составил $1,87, тогда как опрошенные FactSet аналитики ожидали убытка в $1,96 на акцию.

Rivian получила квартальную выручку в размере $663 млн по сравнению с $54 млн годом ранее. Эксперты прогнозировали, что показатель составит $724 млн.

В минувшем году в целом компания зафиксировала убыток в размере $6,75 млрд, годом ранее убыток составлял $4,69 млрд.

За прошлый год Rivian произвела 24 337 автомобилей при прогнозе в 25 тыс. В текущем году компания прогнозирует выпуск 50 тыс. машин, и такой прогноз разочаровал аналитиков.

"Мы ждали, что Rivian способен на гораздо большее в 2023 году", - сказал аналитик CFRA Гаррет Нельсон в интервью MarketWatch. Его компания прогнозировала 60 тыс. машин, а консенсус-прогноз предусматривал выпуск 62,2 тыс. автомобилей.

Акции компании подешевели на 10% на дополнительной сессии во вторник. За минувшие 12 месяцев капитализация Rivian рухнула на 69%, до $17 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период потерял 9%.

Rivian
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