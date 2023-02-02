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Rivian уволит еще 6% сотрудников на втором этапе сокращения расходов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. наметил еще один этап сокращений ради снижения расходов, сообщает The Wall Street Journal.

Главный исполнительный директор Rivian Ар-Джей Скариндж написал в обращении к сотрудникам, с которым ознакомилась газета, о планах сократить еще 6% сотрудников после серии увольнений летом 2022 года в связи с инфляционным давлением и неопределенной экономической обстановкой.

По словам Скаринджа, компании нужно отдавать приоритет достижению прибыльного уровня и производству первых моделей электромобилей, а также разработке новых предложений для расширения модельного ряда.

Скариндж не назвал четких временных рамок сокращений.

В 2022 году капитализация Rivian упала на 69,4%.

Rivian США Ар-Джей Скариндж
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