Rivian уволит еще 6% сотрудников на втором этапе сокращения расходов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. наметил еще один этап сокращений ради снижения расходов, сообщает The Wall Street Journal.

Главный исполнительный директор Rivian Ар-Джей Скариндж написал в обращении к сотрудникам, с которым ознакомилась газета, о планах сократить еще 6% сотрудников после серии увольнений летом 2022 года в связи с инфляционным давлением и неопределенной экономической обстановкой.

По словам Скаринджа, компании нужно отдавать приоритет достижению прибыльного уровня и производству первых моделей электромобилей, а также разработке новых предложений для расширения модельного ряда.

Скариндж не назвал четких временных рамок сокращений.

В 2022 году капитализация Rivian упала на 69,4%.