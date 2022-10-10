Rivian отзовет почти все электромобили из-за проблем в рулевом управлении

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. отзывает почти все произведенные машины, чтобы устранить дефект в рулевом управлении.

Как сообщила компания в документах для Национального управления безопасностью движения на трассах США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA), под отзыв подпадает около 13 тысяч электромобилей, выпущенных с конца 2021 года по сентябрь 2022 года. Массовое производство электрокаров Rivian началось в сентябре 2021 года. С того момента и по третий квартал 2022 года включительно компания выпустила чуть более 15 тысяч машин, сообщила представитель Rivian.

Rivian запустила отзывную кампанию после обнаружения того, что застежка, соединяющая верхний рычаг управления и поворотный кулак, могла быть неправильно установлена. Эта проблема может привести к чрезмерному развалу колеса и в редких случаях к его отсоединению. По оценкам компании примерно в 1% отзываемых машин может быть обнаружен указанный дефект.

Rivian впервые обнаружила проблемы в системе рулевого управления и начала расследование в августе. К концу сентября компании стало известно о 6 случаях дефекта.

Rivian ожидает, что финансовые последствия отзывов окажутся незначительными.

Обычно дефект рулевого управления исправляется в сервисах при дилерских центрах. Но Rivian продает свои автомобили не через дилеров, а самостоятельно. Компания сообщила клиентам, что они могут пригнать автомобили в ее сервисные центры или же она может устранить неполадки, отправив к клиенту выездной ремонтный минивэн.

Rivian отзывает автомобили уже третий раз. До этого компания отозвала около 500 машин в мае из-за проблем с подушкой безопасности и более 200 автомобилей в августе из-за проблем с ремнями безопасности.