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Американский производитель электромобилей Rivian в I квартале увеличил выручку в семь раз

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. сократил чистый убыток в первом квартале 2023 года на 16%, увеличив выручку в семь раз.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в январе-марте составил $1,35 млрд по сравнению с $1,59 млрд годом ранее. Убыток в расчете на акцию уменьшился до $1,45 с $1,77.

Убыток без учета разовых факторов составил $1,25 на акцию. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированный убыток на уровне $1,62 на акцию.

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Квартальная выручка Rivian увеличилась до $661 млн с $95 млн годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $664 млн.

В первом квартале компания произвела 9 395 электромобилей.

Rivian по-прежнему рассчитывает выпустить в этом году 50 тыс. автомобилей, отмечая, что проблемы в цепочках поставок являются основным фактором, ограничивающим производство. В прошлом году она произвела 24,34 тыс. машин.

"Наша команда продолжает работать над внедрением новых решений в дизайне, а также ключевых технологий, чтобы нивелировать ожидаемые проблемы в каналах снабжения, и это проявит себя во втором полугодии 2023 года", - говорится в пресс-релизе Rivian.

Акции Rivian подорожали на 5,5% на дополнительных торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась почти на 25%.

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