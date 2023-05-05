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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Оператор кинотеатров AMC сократил чистый убыток почти на треть в I квартале

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американский оператор сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. в первом квартале увеличил выручку на 21,5% и сократил чистый убыток почти на треть на фоне восстановления бокс-офиса всей индустрии.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в январе-марте составил $235,5 млн, или 17 центов в расчете на акцию, по сравнению с $337,4 млн, или 33 центами на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. Скорректированный убыток сократился вдвое, до 13 центов на акцию.

Выручка повысилась до $954,4 млн с $785,7 млн годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированный убыток на уровне 16 центов на акцию при выручке в $938 млн.

Число посетителей кинотеатров компании в минувшем квартале увеличилось до 47,62 млн по сравнению с 39,08 млн за аналогичный период 2022 года.

Котировки акций AMC на премаркете в пятницу дорожают на 4,2%. Рыночная стоимость компании за последние 12 месяцев снизилась почти на 30%, с начала года - поднялась на 45,5% (до $8,36 млрд).

AMC является крупнейшей в мире сетью кинотеатров, их насчитывается около 920 по всему миру.

AMC Entertainment Holdings
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