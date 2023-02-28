ЦБ и Минфин уже готовят проект указа об обязательном выпуске "замещающих" облигаций

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Минфин и Банк России готовят проект указа президента, который может сделать обязательным для российских заемщиков выпуск "замещающих" облигаций вместо находящихся в обращении евробондов, сообщил на форуме РСПП директор департамента финансовой политики министерства финансов Иван Чебесков.

"Это было предложение Андрея Леонидовича (Костина - ИФ) президенту - сделать обязательным выпуск "замещающих" облигаций в рамках обслуживания внешнего долга. Такой проект указа сейчас Минфином и Центральным банком прорабатывается. Есть, конечно, там вопросы. И некоторые эмитенты считают, что должны быть исключения из этого. Но в целом, это идет как раз по линии того, что такие механизмы нужны. Чтобы у нас, если это деньги российских инвесторов, то они должны быть в Российской Федерации, в российской инфраструктуре, это обезопасит и инвестора, и эмитента", - сказал Чебесков.

Сейчас российские эмитенты сами могут выбирать, каким образом доводить выплаты по евробондам до инвесторов, учет прав которых на еврооблигации ведется российскими депозитариями. Они могут это сделать, либо организовав раздельные платежи в адрес держателей в российской и иностранной инфраструктуре, либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов. В обоих случаях инвесторы, учет прав которых ведется в РФ, будут получать свои выплаты в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты.

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что в начале декабря глава ВТБ Андрей Костин обратился к президенту Владимиру Путину с предложением обязать российские юридические лица выпускать "замещающие" локальные облигации вместо находящихся в обращении еврооблигаций. Президент поручил правительству и ЦБ рассмотреть и представить согласованные предложения по обозначенной главой ВТБ теме, сказал один из источников.

Идея сделать выпуск "замещающих" бондов обязательным в целом нашла поддержку у Минфина и ЦБ.

"Сейчас действительно это (выпуск "замещающих" облигаций - ИФ) рекомендация. Но в вопросе "замещающих" облигаций мы нацелены на то, чтобы безусловно защищались права российских держателей облигаций, и поэтому считаем необходимым переходить от рекомендаций к правилам, и чтобы, как правило, это была обязанность - выпускать "замещающие" облигации", - заявила 10 февраля глава Банка России Эльвира Набиуллина. При этом она отметила, что для заемщиков может быть предусмотрена возможность исключения из этого правила по решению правительственной комиссии.

Чебесков ранее также уже говорил, что министерство поддерживает идею сделать выпуск "замещающих" бондов обязательным. Это позволит восстановить права российских инвесторов, поскольку они смогут получить взамен евробондов полноценный финансовый инструмент, которым можно торговать, пояснял он.