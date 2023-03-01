"Соллерс" запустил программу долгосрочной аренды новых легких грузовиков

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - "Соллерс" запустил программу долгосрочной аренды своих новых легких коммерческих грузовиков (LCV), которые выпускаются на татарстанском заводе "Соллерс Алабуга". Подписка действует на бескапотные Sollers Argo (массой 2,5-3,5 т) и полукапотные Sollers Atlant (массой 2,5-4,2 т), сообщила пресс-служба производителя.

Стоимость аренды зависит от срока действия договора и требуемого пробега. В нее включается техническое обслуживание автомобиля и ремонт у официальных дилеров, помощь на дороге, круглосуточная техподдержка, телематика, шинный сервис, сервис по работе со штрафами ГИБДД и другие услуги.

Оформить подписку на автомобиль может юридическое лицо или частный предприниматель в любом дилерском центре компании в России.

Завод "Соллерс Алабуга" с конца ноября собирает LCV Sollers на технологической базе китайского JAC. Новый модельный ряд должен заменить в портфеле ПАО "Соллерс" автомобили Ford Transit, производство которых в прошлом году прекратилось. К началу февраля предприятие произвело более 1,1 тысячи новых LCV.

Продажи машин Sollers начались в декабре в более чем 50-ти дилерских центрах, расположенных в 40 городах России.