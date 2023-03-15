"Соллерс" переименовал бывшее СП с Ford

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Юрлицо бывшего совместного предприятия автомобилестроительной группы "Соллерс" и американского Ford в РФ (ООО "Соллерс Форд") переименовано в ООО "Соллерс Сервис Менеджмент" и продолжит гарантийное обслуживание легких грузовиков Ford Transit, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российского концерна.

СП "Соллерс Форд" с середины 2019 года выпускало в татарстанской Елабуге LCV Ford Transit, производство которых прекратилось в марте 2022 года. После этого Ford, как и многие зарубежные автоконцерны, ушел из России, к октябрю объявив о продаже своей неконтролирующей доли в СП (49%) по номинальной стоимости с опционом обратного выкупа в течение пяти лет. Предприятием "Соллерс Форд" в досанкционное время через ООО "Форд Соллерс Холдинг" владела нидерландская Ford Sollers Netherlands B.V., принадлежавшая российскому (51%) и американскому (49%) автоконцернам. Полный контроль над ООО "Форд Соллерс Холдинг" к 2023 году перешел к "Соллерсу".

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Форд Соллерс Холдинг" к февралю 2023 года было переименовано в ООО "Соллерс Холдинг Менеджмент". К этому же времени из ООО "Соллерс Форд Авто" в ООО "Соллерс Двигательное Производство" было переименовано юрлицо завода дизельных двигателей в Елабуге, выкупленного "Соллерсом" у Ford в начале 2021 года. В середине марта 2023 года, российский концерн переименовал и основное юрлицо бывшего СП по выпуску Ford Transit - из ООО "Соллерс Форд" в ООО "Соллерс Сервис Менеджмент".

"Соллерс" продолжает осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей Ford Transit. Этот бизнес осуществляется через ООО "Соллерс Сервис Менеджмент", его нельзя передать на другое юрлицо в соответствии с договоренностями с Ford. ООО "Соллерс Двигательное Производство" также некоторое время будет задействовано в работах по передаче оборудования завода двигателей в пользу ООО "Соллерс Алабуга", - прокомментировали "Интерфаксу" ситуацию в пресс-службе ПАО "Соллерс".

LCV Ford Transit были драйвером роста продаж группы "Соллерс" и пользовались высоким спросом у российских клиентов. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 2021 год продажи этой модели в России выросли в 1,5 раза (на 48,5%), до 20,84 тысячи единиц. Доля рынка увеличилась на 0,6 п.п., до 1,3%.

После прекращения выпуска моделей Ford Transit в России группа "Соллерс" учредила ООО "Соллерс Алабуга" и, используя мощности бывшего СП с Ford, начала реализацию "замещающего" проекта по выпуску LCV под собственным брендом Sollers. С конца ноября в Елабуге производятся полукапотные Sollers Atlant (массой 2,5-4,2 т) и бескапотные Sollers Argo (массой 2,5-3,5 т) на базе китайского JAC.

Заместитель гендиректора и совладелец "Соллерс" Зоя Каика отмечала, что новый модельный ряд, как ожидается, даст группе "очень существенный вклад в финансовые показатели". По ее словам, в течение 2-3 лет компания планирует выйти на продажи 30 тысяч LCV собственной марки, к 2028 году - до 50 тысяч штук.

Основным акционером ПАО "Соллерс" до лета 2022 года был бизнесмен Вадим Швецов. В июне он продал контрольный пакет в группе (76,7%) компании "Альтер Инвест", совладельцами которой являются топ-менеджеры "Соллерса": гендиректор "УАЗа" и "Соллерс Алабуга" Адиль Ширинов (39%), гендиректор группы "Соллерс" Николай Соболев (35,5%), его заместитель Зоя Каика (20%) и заместитель директора по правовым вопросам Виктор Хвесеня (5%).