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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Kama Tyres будет поставлять шины для новых легких коммерческих автомобилей "Соллерса"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Новые LCV группы "Соллерс", которые заменили Ford Transit в портфеле группы, будут комплектоваться шинами российского производителя Kama Tyres, проданного в прошлом году "Татнефтью" контролируемому Татарстаном АО "Татнефтехиминвест-холдинг".

Как следует из сообщения пресс-службы ООО "Соллерс Алабуга" (завод "Соллерса" по выпуску LCV в Елабуге), соглашение о поставке летних шин линейки Kama Trace для комплектации автомобилей Sollers Argo и Sollers Atlant подписано с российским ООО "Торговый дом "Кама" – сбытовым предприятием шинной группы Kama Tyres. Последнюю "Татнефть" в мае-июне 2022 года продала квазигосударственному АО "Татнефтехиминвест-холдинг", которое координирует деятельность предприятий нефтегазохимического комплекса республики.

Шины Kama Trace будут поставляться "Соллерсу" в трех типоразмерах. Кроме того, по заказу автопроизводителя будут разработаны шины на модель Argo дополнительного типоразмера. Начало их серийного выпуска запланировано на август 2023 г.

"Локализация производства автомобилей Sollers – одно из самых приоритетных направлений развития компании в настоящий момент. Это позволит нам не зависеть от внешних факторов, обеспечит стабильность производства. В наши амбициозные планы входит обеспечить уровень локализации производства автомобилей семейства Sollers до 70% уже в 2024 году. Ведется серьезная работа по поиску и контрактованию надежных и лучших поставщиков на территории России, в которой задействованы практически все подразделения компании", - цитирует пресс-служба компании директора по закупкам ПАО "Соллерс" Николая Ходосевича.

"Соллерс Алабуга" с конца ноября собирает полукапотные LCV Sollers Atlant (массой 2,5-4,2 т) и бескапотные Sollers Argo (массой 2,5-3,5 т) на технологической базе китайского JAC. Новый модельный ряд LCV должен заменить в портфеле ПАО "Соллерс" автомобили Ford Transit, производство которых в прошлом году прекратилось.

Дилерская сеть LCV-бренда насчитывает более полусотни салонов в 41 городе РФ.

"Соллерс" планирует довести выпуск двух моделей LCV до уровня 30 тыс. в год в ближайшие 2-3 года. В течение пяти лет компания надеется достигнуть отметки в 50 тыс. шт. К началу февраля 2023 г. на заводе было собрано более 1,1 тыс. новых LCV.

Kama Tyres Татнефтехиминвест-холдинг Соллерс
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