Некоторым госкомпаниям установят нормы по использовании российского ПО на объектах КИИ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг подготовил план по обеспечению готовности госкомпаний ряда отраслей к использованию на объектах критической информационной инфраструктуры преимущественно российского софта. Проект приказа министерства об утверждении этого плана опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

План распространяется на госкомпании (субъектов закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 223-ФЗ) федерального и регионального уровней горнодобывающей, металлургической, ракетно-космической, оборонной, химической промышленности и использования атомной энергии.

Сам план мероприятий включает в себя перечень различных видов программного обеспечения (около 100) и долю российского софта в соответствующих категориях, которая должна быть достигнута по результатам 2022, 2023 и 2024 годов. Итоговым показателем 2024 года для всех видов "критического" ПО устанавливается требование о доле российского софта во всех обозначенных категориях в 100%.

Для госкомпаний горнодобывающей, металлургической, ракетно-космической, оборонной и химической промышленности промежуточные показатели (по итогам 2023 года) доли российских программных продуктов на объектах КИИ устанавливаются на уровне 40-60%. Для госкомпаний атомной промышленности эти показатели выше - 80-100%.

Доля отечественного программного обеспечения на объектах КИИ по итогам 2022 года приводится в полном объеме только для госкомпаний металлургической промышленности. Частично для госкомпаний горнодобывающей, химической и оборонной промышленности.

Сейчас действует президентский указ, по которому госкомпании не могут закупать иностранное ПО для его использования на значимых объектах КИИ, а с 1 января 2025 года начнет действовать полный запрет на использование иностранного ПО на значимых объектах КИИ, принадлежащих госкомпаниям.

В России насчитывается более 50 тысяч объектов КИИ в ведении более чем 5 тысячи организаций. К объектам критической информационной инфраструктуры относятся значимые объекты промышленности, энергетики, связи, транспорта, здравоохранения, обороны, банковского сектора и других ключевых отраслей экономики.

Летом 2022 года правительство утвердило требования к программному обеспечению, используемому госорганами и госкомпаниями на значимых объектах КИИ, а также правила согласования закупок иностранного софта и перехода на отечественное ПО. Теперь на значимых объектах КИИ может использоваться только софт, включенный в реестр российского или евразийского ПО, а отдельные виды продуктов должны иметь сертификат, подтверждающий соответствие требованиям ФСБ и ФСТЭК России.

Тогда же отраслевым министерствам было поручено подготовить и утвердить отраслевые планы перехода на российское ПО на значимых объектах КИИ, на основе которых госкомпании должны будут сформировать индивидуальные планы перехода.

Кроме того, в соответствии с программой "Цифровая экономика", к 2024 году доля отечественного ПО в закупках компаний с госучастием должна составить 70% (45% в 2019 году). В конце 2018 года были выпущены директивы для госкомпаний, предусматривающие их переход на преимущественное использование российского софта в 2018-2021 гг.

В конце 2021 года глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что госкомпании не выполнили наполовину контрольные показатели по переходу на российское ПО, из-за чего IT-рынок недополучил 70 млрд рублей.

Летом 2022 года замглавы Минцифры Максим Паршин заявлял, что министерство планирует изменить рекомендации по цифровизации компаний с государственным участием, увеличив долю совокупных расходов на российское ПО с 70% до 80%.

По его словам, совокупная доля расходов на российское ПО в госкомпаниях составит как минимум 80%, доля разработок программного обеспечения внутри компании будет ограничена 30%, у внешних разработчиков должно быть закуплено не менее 70% ПО, распространяемого по лицензии.