Dell увеличила buyback на $5 млрд

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель компьютерной техники и разработчик IТ-решений Dell Technologies увеличил программу обратного выкупа акций на $5 млрд, до $10 млрд, и анонсировал регулярные повышения квартальных дивидендов в ближайшие годы.

Квартальные дивиденды будут повышаться на 10% или сильнее ежегодно до конца 2028 финансового года. За минувший финансовый квартал, завершившийся 4 августа, дивиденды составили 37 центов на акцию.

В указанный период руководство Dell рассчитывает на среднегодовые темпы роста выручки в 3-4%, скорректированной прибыли на акцию - не менее 8%.

"Мы отлично готовы к следующей волне развития технологий, роста и прогресса", - написал глава компании Майкл Делл.

С начала 2023 года капитализация Dell выросла на 67%, до $48,64 млрд, тогда как индекс S&P 500 прибавил 11%.