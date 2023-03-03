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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:26

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 9 марта повысится на 1,8%

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 9 марта повысится до 5 371,6 рубля с 5 275,2 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз.

Рост составит 1,8%.

Пошлина на ячмень снизится до 3 548,8 рубля с 3 872,3 рубля, на кукурузу - повысится до 2 740 рублей с 2 264,6 рубля за тонну.

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Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $302,2 за тонну на пшеницу ($303,2 неделей ранее), $252,5 - на ячмень ($261,1), $237,1 - на кукурузу ($230,2).

Новые пошлины будут действовать по 14 марта включительно.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

Минсельхоз РФ
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