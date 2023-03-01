Минсельхоз не будет пересматривать квоту на экспорт зерновых в текущем сезоне

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Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ не будет пересматривать объем квоты на экспорт зерновых культур в текущем сезоне.

Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут заявила на встрече с экспортерами зерна.

Объем экспортной квоты, которая установлена на период с 15 февраля по 30 июня 2023 года, составляет 25,5 млн тонн. К началу ее действия, по данным ФТС России, экспорт зерна в текущем сельхозгоду уже составил 35 млн тонн. Таким образом, целевой показатель на весь сезон – порядка 60 млн тонн, что позволит сформировать необходимые запасы и обеспечить продовольственную безопасность страны, подчеркивается в сообщении.

Минсельхоз также может рассмотреть возможность перераспределения объемов квот от компаний, которые их не выбирают, в пользу более интенсивно работающих экспортеров.

Как уточнила Лут, это может быть сделано по итогам анализа данных по использованию квоты за февраль-апрель.

В ходе совещания также был затронут вопрос перевозки зерна. Лут подчеркнула, что экспортерам необходимо развивать собственный парк подвижного состава. Это позволит нарастить объемы транспортировки и не зависеть от уровня загруженности существующей инфраструктуры. Для стимулирования этого процесса перевозчикам доступны льготные кредиты на закупку железнодорожных вагонов.